Icardi-Inter svolta, Marotta "ottimista". Maurito però.. RUMORS

Icardi-Inter svolta, Marotta: "Ottimista che la telenovela possa chiudersi"

​"Icardi? La parte mediatica è una cosa che coinvolge è interessa tutti, su questo argomento ho letto di tutto ma noi abbiamo agito con senso di coscienza è responsabilità, lo abbiamo fatto nel rispetto dei ruoli perché la società ha il diritto di poter scegliere le strategie. La società ha una linea ed è responsabile delle proprie scelte, di sicuro non siamo autolesionisti, ovviamente nel rispetto dei calciatori. Icardi è protagonista del suo futuro, si sono riscontrate difficoltà, A due giorni dalla chiusura del mercato sono sempre ottimista sul fatto che possa finire questa telenovela. Non siamo autolesionisti, agiamo con coscienza e rispetto". Cosi' l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha parlato della vicenda Icardi a pochi giorni dalla chiusura del mercato estivo.

Nelle ultime ore si è anche parlato di rinnovo contrattuale con Maurito fino al 2022 (attualmente è al 2021) e di un successivo prestito di Icardi, magari all'estero (Atletico Madrid e Monaco sono interessate, i colchoneros hanno l'attrattiva della Champions League). Marotta dribbla ipotesi e scenari: "Rinnovo e prestito per Icardi? Sapete quali sono le nostre intenzioni, mancano due giorni ma siamo fiduciosi di poter trovare una collocazione adeguata al valore di Mauro Icardi. Abbiamo rispetto per la professionalità sempre dimostrata".

Icardi dunque in prestito? Ad un certo punto sembrava che tutto portasse a questa svolta. Poi però sono emerse indiscrezioni in senso contrario. Secondo Sport Mediaset infatti l'ipotesi "andrebbe bene (non farebbe resistenza come nel caso di un addio definitivo), senza però il rinnovo. Rinnovo che farebbe invece assai comodo alla società di Zhang. In assenza di un nuovo accordo la punta tornerebbe alla base a giugno e mancherebbe solo un anno alla scadenza contrattuale (e al conseguente rischio di perdere il giocatore a parametro zero). Così Suning perderebbe o quasi il controllo su un patrimonio comunque importante nonostante la rottura consumata negli ultimi mesi".

INTER, MAROTTA SU ANTONIO CONTE

Marotta parla anche di Antonio Conte, da tanti ritenuto il grande top 'player' ingaggiato dall'Inter in una sessione di calciomercato che ha visto arrivi importantissimi ad Appiano Gentile (da Lukaku a Barella, senza dimenticare Alexis Sanchez). "Non so quanto possa incidere in percentuale sui risultati - ha commentato Marotta -, ma so che a questi livelli bisogna ingaggiare un grande gestore dal punto di vista umano. Siamo contenti di aver rinunciato all'acquisto di un giocatore e aver investito quei soldi sull'allenatore che è sicuramente il top player dell'Inter. E' come se avessimo acquistato un giocatore da 20 milioni".