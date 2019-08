Icardi-Inter, vertice tra Wanda Nara e Steven Zhang. Ecco perché

La dirigenza dell'Inter in queste ore ha fissato un incontro con Wanda Nara, moglie a agente di Mauro Icardi. Lo rivela Sky, secondo cui però non sono previste svolte rispetto alla linea tracciata in queste settimane: il club nerazzurro intende ribadire la propria posizione: niente reintegro in rosa. "Un incontro al quale parteciperà anche il presidente Steven Zhang, che vuole ribadirle di persona la scelta della società - spiega Gianluca di Marzio -. Icardi è fuori dall'Inter, resta sul mercato. Ecco perché il Napoli continua ad osservare interessato la vicenda, facendo slittare la chiusura dell'affare Llorente. Stesso discorso per la Juventus, che rimane in attesa".

INTER, MAROTTA RISPONDE A WANDA NARA: "NESSUNO HA INVITATO ICARDI A RESTARE"

"Le dichiarazioni di Wanda Nara? Un po' di fastidio sicuramente, per i tempi e i modi. Smentisco che qualche dirigente, e in particolare Zhang, abbia invitato Icardi a restare all'Inter", ha detto l'ad nerazzurro Beppe Marotta, poco prima dell'esordio in Serie A contro il Lecce (vittoria per 4-0, partenza col botto per la squadra allenata da Antonio Conte): "Abbiamo una strategia precisa che e' stata da tempo comunicata e andremo avanti sino in fondo, nessuno potra' stravolgerla", ha concluso Marotta ai microfoni di Dazn.