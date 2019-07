Icardi-Juve, contatto fra Wanda e Paratici, visti nello stesso hotel a Ibiza

“Si sono visti al Gran Hotel ad Ibiza. Sì, quello insieme a Wanda Nara era Fabio Paratici”. Questa la clamorosa testimonianza riportata dalla Gazzetta dello Sport che racconta dell’avvistamento nella Isla Bonita delle Baleari dell’agente di Murito Icardi, Wanda Nara e il capo dell’area sportiva Fabio Paratici. Una potenziale trattativa che potrebbe tirare in ballo l’idea di uno scambio con Paulo Dybala. Ma come spiega la Gazzetta non ci sono conferme certe su questo incontro. Di sicuro c’è che entrambi si sono trovati contemporaneamente a Ibiza. Voci vicine la Juventus dicono che Paratici ci si trovasse per risolvere la grana Cancelo con uno dei collaboratori più stretti di Jorge Mendes.

Dall’entourage di Icardi arriva la netta smentita dell’incontro con Paratici, anche se si fa capire che c’è stima reciproca. Ma la linea, da settimane, è quella di comportarsi come se nulla stesse accadendo, ribadendo i due anni di contratto e la volontà di proseguire nell’Inter. Wanda e Mauro non sarebbero spaventati dalla prospettiva che il centravanti finisca ai margini del progetto di Conte, anzi confidano che il cambio di tecnico possa giovare all’argentino.

Icardi, come gli altri giocatori interisti, ha ricevuto la convocazione per il ritiro e domenica sarà a Lugano. Ma sembra chiaro come Icardi sia fuori dal progetto. Intanto Wanda Nara è vicina all’accordo, anche per il prossimo anno come opinionista a Tiki Taka. Il che conferma diversi elementi: la famiglia Icardi non pensa di allontanarsi molto da Milano, la prossima stagione e conferma che Wanda non intende rinunciare a un ruolo che all’Inter non era particolarmente gradito.

Dal 1° luglio intanto è tornata in vigore la clausola da 110 milioni, ma quel prezzo è ormai fuori mercato. E se il pepita Higuain dovesse trovare una nuova sistemazione allora la Vecchia signora potrebbe accelerare sul “Golden boy“ di Milano.