IEG: Gianmarco Tamberi e Marco Orsi hanno aperto Riminiwellness 2019

Al via la 14° edizione del grande appuntamento di Italian Exhibition Group con fitness, sana alimentazione, sport, formazione e divertimento. Fino a domenica alla Fiera di Rimini, tante novità per un settore sempre in movimento

Entusiasmo e ritmo, business e internazionalità. Sono i binomi che animano le due tribù del benessere, quella dell’amatore e quella del professionista, da oggi unite alla fiera di Rimini e sul territorio per la 14esima edizione di RiminiWellness.

L’appuntamento più atteso dell’anno con fitness, alimentazione sana, sport, formazione e divertimento, organizzato da Italian Exhibition Group (IEG), ha infatti aperto i battenti questa mattina con un talk show al quale sono intervenuti Gianmarco Tamberi, campione del mondo indoor ed europeo di salto in alto e Marco Orsi, campione europeo e bronzo mondiale di nuoto in vasca corta, intervistati dalla giornalista sportiva di Mediaset Giorgia Rossi.

I saluti istituzionali, dopo quello introduttivo dell’amministratore delegato di IEG, Ugo Ravanelli e del presidente Lorenzo Cagnoni, sono stati affidati ad Andrea Gnassi, sindaco di Rimini e a Giammaria Manghi, sottosegretario alla presidenza dell’Emilia-Romagna.

“Siamo qui, così robusti e forti – ha sottolineato Gnassi - perché RiminiWellness è inserita in un progetto di sviluppo che coinvolge l’intera comunità e il suo territorio, mettendo l’ambiente e il mare al centro di una strategia di riconversione della città all’insegna della sostenibilità. La nostra è una visione di lungo periodo in cui il wellness è emblema di una qualità di vita diffusa, che nei prossimi anni vedrà il lungomare trasformato nel più ampio sistema di palestre a cielo aperto del mondo, per offrire una “experience” del benessere legata al fitness e alla fiera, ma anche all’arte, alla cultura e al benessere”.

Per Manghi, “il benessere è il vero lusso della contemporaneità e una grande occasione di promozione territoriale. Per la Regione i saloni fieristici rappresentano il collante necessario per mantenere uno stretto legame con il territorio e RiminiWellness una vetrina essenziale che ci ha proiettati su palcoscenici internazionali inimmaginabili fino a qualche tempo fa”.

Giunta alla 14° edizione, RiminiWellness è sempre di più l’appuntamento di riferimento del settore, atteso per presentare le anteprime di prodotto e le nuove tendenze di un mondo che, solo in Italia, coinvolge ben 18 milioni di appassionati, per un giro d’affari di circa 10 miliardi l’anno.

Fra le tante novità in esposizione, la fa da padrona la tecnologia: app specifiche per trainer finalizzate a gestire ogni aspetto dell’allenamento, rivoluzionarie innovazioni digitali ed esperienze di allenamento ingaggianti ed immersive. E poi top sportivi double-face idratanti e rassodanti, specchi digitali per controllare la postura, allenamenti modello Tarzan, da canguri o in stanze sotto zero, macchinari per automassaggi o per riattivare il metabolismo con raggi infrarossi… tutto questo, è RiminiWellness!

COLPO D’OCCHIO SU RIMINIWELLNESS 2019

Orari di apertura: da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno 2019 (operatori e pubblico) dalle 9.30 alle 19.00, ingressi SUD | OVEST | EST.

Biglietteria: Abbonamento intero: € 47 (valido in tutti i 4 giorni di manifestazione), giornaliero intero: € 31 (Disponibile anche online).

Abbonamento on line: 34 € (valido per 4 giorni).

