Il 6 ottobre Milano cammina in rosa con PittaRosso Pink Parade 2019

Conto alla rovescia per la PittaRosso Pink Parade 2019 (#PPP2019), a iniziare dalla data: domenica 6 ottobre. Rimane confermato, invece, l'obiettivo: raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica di Fondazione Umberto Veronesi contro i tumori femminili

Si stanno infatti definendo gli ultimi dettagli organizzativi della ormai classica kermesse autunnale, l'evento - giunto alla sesta edizione – che PittaRosso, azienda leader nella vendita di calzature e accessori per tutta la famiglia, organizza a Milano per raccogliere fondi destinati a Fondazione Umberto Veronesi.

Obiettivo: sostenere Pink is Good, il progetto di Fondazione per la lotta contro i tumori femminili, ossia quelli di seno, utero e ovaio; finanziare la ricerca scientifica ma non solo, altro importante obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica, a testimonianza di come lo sport sia, oggi più che mai, uno degli aspetti fondamentali della prevenzione.



Dunque, ancora poche settimane e sarà tempo di tornare ad allacciarsi le scarpe e scendere in strada. Tante le novità che caratterizzano questa edizione. Quest’anno la data è stata anticipata a domenica 6 ottobre, celebrando così l’inizio del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno in tutto il mondo.



Seconda grande novità: il percorso. Non ci sarà più la doppia opzione, 5 km di camminata e 10 km di corsa. Si torna allo spirito delle prime edizioni: solo i 5 km di camminata, perché la PPP non nasce per essere un evento competitivo ma un momento di aggregazione e sensibilizzazione aperto a tutti, sportivi e non, runners e famiglie con i bambini.



Appuntamento, quindi, per domenica 6 ottobre. Ma già sabato 5 alle ore 11.00 si apriranno le porte del Villaggio PPP in Piazza del Cannone, dietro al Castello Sforzesco. Saranno presenti tutti i partner con le loro tante attività collaterali, che verranno annunciate nelle prossime settimane. In quell’occasione sarà già possibile per i partecipanti della camminata domenicale ritirare t-shirt ufficiale e il pettorale, in modo da velocizzare le operazioni dell'indomani.



Tanti e importanti saranno i partner della PittaRosso Pink Parade 2019. Uno dei Top - ossia Reebok, che ancora una volta ha confermato la sua vicinanza alla causa - ha realizzato, in collaborazione con PittaRosso, la scarpa ufficiale dell'evento, in due colori: nero e fucsia per la donna e blu scuro con tocco giallo fluo per l’uomo. La scarpa ufficiale è già disponibile nei punti vendita PittaRosso.



La rosa dei partner si completa con Lancia, che riconferma il titolo di Top Partner anche quest’anno, e con i media partner R101 e Corri con noi.

Anche quest’anno Cristina De Pin sarà la madrina d’eccezione della PittaRosso Pink Parade.

Iscrizioni:

-sul sito http://www.pittarossopinkparade.it fino alle ore 13.00 di venerdì 4 ottobre

-in tutti i punti vendita PittaRosso fino alle ore 20.00 di sabato 5 ottobre

-presso il gazebo iscrizioni all’interno del Villaggio in Piazza del Cannone sabato 5 ottobre dalle ore 11.00 alle 18.00 e domenica 6 ottobre dalle ore 7.30 alle 9.30

Costo di iscrizione €14 (interamente devoluti a Fondazione Umberto Veronesi), e come da tradizione ormai consolidata, per tutti gli iscritti, in omaggio la t-shirt tecnica ufficiale Reebok e la sacca gara, che quest’anno è un vero e proprio zainetto firmato Romeo Gigli, con all’interno tantissimi omaggi dei partner.

Ma non è finita qui: iscrivendosi sul sito, fino al 15 settembre si riceverà il pettorale personalizzato con il proprio nome.

Ritiro t-shirt e pettorali:

presso il villaggio in Piazza del Cannone nei seguenti giorni e orari: sabato 5 ottobre dalle ore 11 alle 18 e domenica 6 ottobre dalle ore 7.30 alle 9.30.

Il ritiro delle sacche gara è previsto al termine della manifestazione sempre presso il villaggio in Piazza del Cannone.

Il ricavato sarà interamente devoluto a Fondazione Umberto Veronesi che da anni, con il progetto Pink is Good, finanzia borse di ricerca e progetti di altissimo profilo scientifico. Quest’anno i fondi raccolti permetteranno di continuare a finanziare lo Studio P.I.N.K., un progetto multicentrico pluriennale che mira a ridurre ulteriormente la mortalità da tumore al seno, migliorando l’integrazione tra le tecniche diagnostiche oggi disponibili per favorirne un uso personalizzato, e valutando le correlazioni tra stili di vita e insorgenza di malattia su un ampio numero di donne, per comprendere in maniera ancora più robusta come possiamo contribuire a prevenire questo tipo di tumore.



Fondazione Umberto Veronesi è impegnata anche sul fronte della divulgazione creando progetti che promuovono l’importanza della prevenzione come ad esempio il gruppo delle Pink Runner, ex pazienti colpite da un tumore femminile, come seno, utero e ovaio, che hanno partecipato negli anni a mezze o maratone internazionali dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale l’attività fisica come arma di prevenzione.

Un progetto che continua anche per l’anno 2020 con il reclutamento di nuove ambassador che faranno parte dei 12 gruppi presenti su tutto il territorio italiano.



“Grazie alla PittaRosso Pink Parade è possibile non solo raccogliere fondi per finanziare la ricerca scientifica d’eccellenza di Fondazione Umberto Veronesi contro i tumori femminili, ma soprattutto sensibilizzare sempre più donne circa l’importanza della prevenzione contro patologie che ancora oggi colpiscono oltre 65.000 donne all’anno solo in Italia“- ha affermato Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Umberto Veronesi.



Nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 ottobre presso il villaggio in piazza del Cannone, il camper del Centro Diagnostico Italiano adibito ad ambulatorio mobile offrirà a tutte le donne la possibilità di sottoporsi, su prenotazione, a visite senologiche gratuite con gli specialisti del Centro.



“A distanza di un anno dal mio arrivo in PittaRosso l’entusiasmo e l’orgoglio nei confronti di questo evento è ancora maggiore - ha commentato Marcello Pace CEO di PittaRosso - partecipare all’edizione 2018 e vedere quante persone hanno sfidato e sopportato il maltempo per sostenere insieme questa causa, mi ha convinto, se mai ce ne fosse stato bisogno, che questa è la strada giusta. Le aziende hanno una grossa responsabilità nei confronti della società e devono fare tutto quanto possibile per sensibilizzare le persone a sposare iniziative di questo spessore, noi lo stiamo facendo e il pubblico che ci segue ne è la conferma.”

Gli organizzatori rivolgono ringraziamento particolare al Comune di Milano, in particolare al Vicesindaco e Assessora alla Sicurezza Anna Scavuzzo e all’ Assessora a Turismo, Sport e Qualità della vita Roberta Guaineri e al Comando di Polizia Municipale di Milano per il prezioso supporto alla manifestazione, nonché i Top Partner Reebok e Lancia, i Main Partner Pam Panorama, Romeo Gigli, e R101 e Corri con noi, Media Partner dell’evento.

Ulteriori dettagli e novità sulla PittaRosso Pink Parade 2019 saranno annunciati nel corso della conferenza stampa di presentazione, fissata per il prossimo il 24 settembre a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano.