Il bacio tra Ronaldo e Dybala è subito virale

La Juve, grazie al solito guizzo di Ronaldo, stende il Parma di D’Aversa e vola a + 4 dall'Inter. La doppietta firmata dall'attaccante portoghese viene incorniciata dai tifosi con un fermo immagine diventato subito virale. Dopo il gol del 2 a 1 infatti il fuoriclasse bianconero, nella foga dell'esultanza per la rete, incappa in un bacio fortuito con Dybala. Il video diventato subito virale mostra come Ronaldo per ringraziare il compagno del prezioso assist e festeggiare insieme a lui il gol del sorpasso lo abbracci in corsa finendo per sfiorarlo con le labbra.