Il Biathlon dà spettacolo in Alto Adige. Trionfa Johannes Thingnes Bo

Il norvegese Johannes Thingnes Bo conquista il primo posto nella prova della specialita' ospitata all'Arena Alto Adige. Il vincitore della medaglia d'oro di mass start durante i Mondiali 2016 ha staccato nel finale il francese Quentin Fillon Maillet. Per Johannes Thingnes Bo quella ottenuta oggi e' la prima vittoria in Val Pusteria. Il norvegese, unico atleta, dei trenta al via della mass start altoatesina, a chiudere senza errori di precisione, ha dovuto domare l'agguerrita concorrenza di Quentin Fillon Maillet, il quale, costretto a un giro di penalita' in occasione del primo passaggio al poligono, ha poi inanellato tre serie perfette al tiro, ricucendo cosi' il distacco sul treno di testa, fino a raggiungere la vetta all'uscita della seconda sessione in piedi. L'ultimo giro e' stato cosi' caratterizzato da una sfida a due tra il transalpino e lo scandinavo, capace di staccare il suo avversario nel finale e centrare cosi' il secondo podio nel giro di 24 ore ad Anterselva, dopo quello assieme ai compagni di squadra della staffetta. A completare il podio il russo Anton Shipulin, al suo ottavo podio sulle nevi altoatesine, anche lui penalizzato da un errore, ma ancora protagonista nella tappa italiana di biathlon, dopo la vittoria ottenuta venerdi' nell'individuale. Shipulin era finito tra i primi tre ad Anterselva anche nelle ultime due mass start ospitate in provincia di Bolzano, nel 2011 e 2012. L'Italia ha potuto contare su un solo concorrente nella competizione odierna, ossia Dominik Windisch. L'atleta di Rasun, dopo un avvio difficoltoso, e' riuscito ad ottenere un discreto dodicesimo posto. Archiviata la mass start maschile, alle 14.45 si disputera' la staffetta femminile, gara che chiudera' il programma della Coppa del mondo 2017 ad Anterselva.