Il Pescara di Zeman ne fa 5 al Genoa. L'Inter vince a Bologna nel finale

E' tornata 'Zemanlandia', vittoria per Zdenek Zeman all'esordio sulla panchina degli abruzzesi, l'arrivo del tecnico boemo dà la scossa al Pescara che allo stadio Adriatico travolge 5-0 il Genoa. Successo in rimonta per il Sassuolo che al Friuli piega 2-1 l'Udinese grazie a una doppietta di Defrel, 1-1 tra Sampdoria e Cagliari. Comincia nel migliore dei modi l'avventura di Zeman sulla panchina degli abruzzesi, la festa del Pescara comincia al 5' quando Cerri con una azione caparbia scappa sulla destra e da posizione defilata insacca con la complicità del difensore Orban che svirgola il pallone deviandolo nella sua porta. Al 19' il raddoppio di Caprari che sul filo del fuorigioco infila di destro Lamanna. Al 31' il terzo gol ad opera di Benali. All'81' il poker del Pescara, in gol ancora Caprari che firma la sua personale doppietta. Sul finale di gara arriva la quinta marcatura ad opera di Cerri.

Al Friuli i bianconeri confermano il momento no in campionato, una sola vittoria nelle ultime 7 partite, l'Udinese passa in vantaggio al 7' con Fofana che controlla la palla dal limite e con un tiro al volo di destro insacca. Nella ripresa la rimonta degli emiliani, i neroverdi trovano il pari al 70' col neo entrato Defrel bravo alla deviazione sul secondo palo su cross di Pellegrini. Passano nove minuti e l'attaccante francese trova un gran tiro a giro che beffa Karnezis regalando il successo agli emiliani, 12 punti nelle ultime 6 gare per i neroverdi. A Marassi la Sampdoria non va oltre l'1-1 contro il Cagliari che conquista il quinto punto in trasferta della stagione. Sardi in vantaggio al 6', buco della difesa blucerchiata, Isla riceve palla e con un tiro potente all'incrocio porta in vantaggio i rossoblù. Al 22' grande azione di Muriel sulla destra che si porta via un paio di giocatori e crossa al centro per Quagliarella che in scivolata deposita in rete, 1-1. Nel finale mani tra i capelli per Torreira che colpisce la traversa.