Il Real Madrid prepara una mega offerta da 130 milioni per Hazard

Dopo il caso Neymar niente è più come prima, così i 130 milioni che il Real Madrid sarebbe pronto a sborsare per strappare Eden Hazard non fanno quasi impressione. Da tempo Zinedine Zidane ha messo gli occhi sul talento belga dei Blues e il presidente Florentino Perez è pronto a tutto per accontentarlo. Così secondo il Sun, il Real sarebbe pronto a mettere sul piatto oltre 100 milioni di euro forte della volontà del giocatore di lasciare Londra. Nei giorni scorsi il papà di Hazard era uscito allo scoperto: "Vuole il Real". Difficile che l'affare possa andare in porto già a gennaio, Hazard ha un contratto fino al 2020 con il Chelsea e non intende rinnovarlo. Più probabile che l'accordo arrivi la prossima estate.