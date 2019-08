Europa League, il Torino cade in casa contro il Wolverhampton: 2-3

Termina 2-3 l'incontro d'andata tra il Torino e Wolverhampton, match validi per l'ingresso in Europa League. All’Olimpico Grande Torino vinconoi Wolves: decidono i gol di Saiss (con deviazione di Bremer) in chiusura di primo tempo e quelli di Jota e Jimenez nella ripresa. Di De Silvestri e Belotti i gol del Torino, che permettono alla compagine torinese di avere un briciolo di speranza per il passaggio del turno.

Per quanto riguarda i singoli, ottima prestazione offerta da Izzo, calano Ansaldi e Berenguer. Al Torino adesso servirà un’impresa nel match di ritorno, ma non è ancora detta l’ultima parola.