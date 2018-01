Il Torino esonera Mihajlovic, è ufficiale. Fatale il ko con la Juventus

E' ufficiale. Il Torino ha esonerato Sinisa Mihajlovic. L'annuncio è comparso sul sito della societa' granata. "A Sinisa e al suo staff - si legge nel comunicato - vanno i ringraziamenti per l'impegno e per la passione dimostrati in questi 18 mesi in granata".

E' giunta così ai titoli di coda l'avventura di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Torino. Fatale per il tecnico serbo la sconfitta (0-2) di ieri sera nel derby di Coppa Italia con la Juventus. Arrivato nel giugno 2016 al posto di Gian Piero Ventura, Mihajlovic lascia il Toro dopo un anno e mezzo al decimo posto in classifica con 25 punti raccolti in 19 partite, frutto di 5 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte.