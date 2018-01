Ilary Blasi e Francesco Totti, vacanze alle Maldive. Buffon-D'Amico... FOTO

Vacanze nelle splendide acque della Maldive per Ilary Blasi e Francesco Totti. I calciatori di serie A si sono potuti rilassare per qualche giorno vista la pausa del campionato.

Francesco Totti e Ilary Blasi alle Maldive. Mentre Buffon-D'Amico...

L'ex capitano della Roma Francesco Totti, ora dirigente, è alle maldive con la moglie e conduttrice tv Ilary Blasi, mentre il portiere della Juve Gigi Buffon è fuggito alle Mauritius con la compagna Ilaria D'Amico per una vacanza romantica.

Maldive, ecco il resort per le vacanze di Mauro Icardi e Wanda Nara. VIDEO

Ecco il resort da sogno scelto da Mauro Icardi e Wanda Nara per le loro vacanze. Hanno lasciato a casa i figli e sono volati alle Maldive per una romantica vacanza di coppia. Ma non sono gli unici. Nella pausa invernale del campionato anche altri calciatori hanno scelto le Maldive per il loro relax: Chiellini, Marchisio, Barzagli, Ciro Immobile, Leonardo Bonucci, De Rossi, Montolivo, Sturaro e Storari

Infine, alle Maldive ci sono anche numerosi vip. In particolare due bellissime della televisione: Alessia Marcuzzi, con la sua famiglia allargata, e Michelle Hunziker con famiglia, inclusa la figlia maggiore Aurora Ramazzotti. Mentre Martina Colombari ha scelto l'Oman con il marito Alessandro Costacurta...