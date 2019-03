Indian Wells, Thiem al primo trionfo nei 1000. Federer resta a quota 100

Dominic Thiem vince Indian Wells il primo Master 1000 in carriera e lo fa non sulla sua amata terra rossa (dove da un paio d'anni ormai è da considerarsi il numero 2 al mondo dopo Rafa Nadal), ma sul cemento (superficie su cui è cresciuto moltissimo nel 2018). Il 25enne austriaco si porta a casa il torneo americano, dotato di un montepremi di 8.359.455 dollari battendo in rimonta Roger Federer (3-6 6-3 7-5), in poco piu' di due ore di partita.

King Federer a Dubai aveva vinto lo storico 100esimo titolo e sperava di passare da quota 100 alla... carica dei 101. Invece lo svizzero, quarta testa di serie a Indian Wells (dove aveva trionfato cinque volte, come Djokovic) ha dovuto inchinarsi a Thiem, malgrado fosse teoricamente un pochino più fresco del rivale (avendo beneficiato del ritiro di Nadal in semifinale: problemi al ginocchio che costringeranno Rafa al forfait nel Master 100 di Miami) e con il cruccio di aver trasformato soloo due palle break su undici nel match. Grazie a questo successo Thiem togliera' proprio al 37enne fuoriclasse di Basilea la quarta posizione mondiale nel ranking Atp eguagliando il suo best ranking. L'austriaco, come si diceva, è alla prima vittoria in un Master 1000 dopo aver perso due finali (Madrid 2017 e 2018) e aver accarrezato il sogno di trionfare in uno Slam (battuto da Nadal 6/4, 6/3, 6/2 nella finale dell'anno scorso).