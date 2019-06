Inter, abbonamenti sold out. Calciomercato: assalto a Vidal e...

CALCIOMERCATO, INTER SU ARTURO VIDAL

Antonio Conte vorrebbe Arturo Vidal all'Inter. La voce gira da qualche giorno e viene rilanciata con forza dal quotidiano catalano "Mundo Deportivo", che ricorda come il nuovo tecnico nerazzurro abbia gia' allenato il cileno alla Juventus. Secondo la stampa iberica Vidal, seguito anche da altri club tra i quali il Milan, potrebbe lasciare il Barcellona se arrivasse una buona offerta. Va ricordato che nelle scorse ore tra gli addetti ai lavori del calciomercato era rimbalzata anche la voce di uno scambio di prestiti (con diritto di riscatto) tra Inter e Barcellona: Vidal nerazzurro e Nainggolan blaugrana. Lo scoglio, ai di là della volontà dei giocatori al trasferimento che va verificata, è legato dall'ingaggio di Re Artù che prende il doppio del Ninja.

CALCIOMERCATO INTER: LAZARO PRESO, LUKAKU LAVORI IN CORSO

Il sogno di Antonio Conte non è segreto: Romelu Lukaku. Il centravanti belga classe ‘93 si è esposto: vuole venire all'Inter ed essere allenato dal mister salentino (che già lo voleva ai tempi del Chelsea). Il Manchester United però non svende e chiede 80 milioni di euro. L’Inter ha proposto il prestino oneroso (biennale) a 10 milioni di euro e 60 di riscatto. L'agente del giocatore, Federico Pastorello, è al lavoro per la riuscita della trattativa. I nerazzurri però devono risolvere anche il nodo Icardi prima di esporsi in una trattativa da oltre 70 milioni. Pastorello con l'Inter ha parlato in questi giorni anche di Lazaro: il 23enne esterno destro austriaco dell'Herta Berlino è stato bloccato dal nerazzurro per 21 milioni di euro (prima di chiudere si punta a fare qualche cessione). Antonio Conte avrà ai suoi ordini un giocatore veloce, capace di saltare l'uomo dalle spiccate doti offensive (predilige giocare in un centrocampo a 5) autore di 3 gol e 7 assist per i suoi compagni.

INTER-SENSI, CON IL SASSUOLO SI DEFINISCONO I DETTAGLI

L'Inter ha ormai in mano Stefano Sensi. Per la mezzala del Sassuolo i costi dell'operazione sono delineati da giorni: 5 milioni per il prestito più l’impegno al riscatto con altri 20 milioni e il cartellino del difensore Gravillon (ex Pescara). Operazione che con i bonus può salire a quota 35 milioni.

INTER-DZEKO SI FARA'

Il 33enne attaccante bosniaco Edin Dzeko è destinato a vestire la maglia dell'Inter. Nelle scorse ore si era diffusa la voce che il giovane attaccante nerazzurro Edoardo Vergani (classe 2001) avesse rifiutato la Roma (cui andrebbero anche 10 milioni cash). Ma il suo agente Federico Pastorello ha smentito categoricamente. "Ritengo doveroso fare un intervento ufficiale riguardo al nostro assistito Edoardo #Vergani: smentisco categoricamente un suo presunto rifiuto nei confronti della #ASRoma", ha scritto il procuratore su Twitter.

INTER. ABBONAMENTI SOLD OUT, APERTA LISTA ATTESA STAGIONE 20/21

L'Inter ha comunicato che tutti gli abbonamenti disponibili per la prossima stagione hanno raggiunto il limite massimo previsto. Come riporta la societa' nerazzurra sul suo sito ufficiale, gia' la fase dedicata ai rinnovi degli abbonamenti della scorsa stagione si era conclusa con un numero record di tessere confermate. Visto il grande numero di richieste, l'Inter ha aperto per la prima volta nella sua storia una lista d'attesa per la stagione 2020/21, rivolta a tutti i tifosi non abbonati che vogliono assicurarsi il diritto di prelazione nell'acquisto degli abbonamenti. Una volta conclusa la fase di rinnovo abbonamenti la prossima primavera 2020 dedicata agli abbonati della stagione 2019/20, saranno quindi gli iscritti alla lista d'attesa a poter acquistare per primi gli abbonamenti eventualmente non rinnovati.