Inter, accordo con Pepe (a parametro zero) dal Real Madrid



L'Inter ha trovato l'accordo con Képler Laveran Lima Ferreira, meglio noto come Pepe. Il 34enne difensore portoghese è in scadenza di contratto con il Real Madrid: il club nerazzurro ha messo sul tavolo del giocatore un contratto biennale da circa 4 milioni di euro a stagione più bonus.

Pepe ha accettato anche se vuole dare chance all'eventuale rilancio del Real Madrid (squadra in cui gioca da 10 anni), che difficilmente arriverà. Il summit decisivo a Montecarlo fra Piero Ausilio e l'agente Jorge Mendes. Walter Sabatini (direttore area sportiva Suning) è stato avvisato della trattiva e manca solo il sì di Zhang. "E’ un’idea, si parla di accordi e di firme ma in realtà non c’è niente. A noi propongono tantissimi giocatori, Pepe ha delle qualità, sull’età dovremo riflettere ma poi conteranno altre cose, in senso assoluto: non dimentichiamoci a che età Pirlo è andato alla Juve", ha frenato il ds nerazzurro Piero Ausilio a Premium Sport. Ma l'accordo sembra ormai dietro l'angolo.