Inter, Bergomi fuorionda: "Che palle ragazzi". Video

Inter, Bergomi fuorionda Sky: "Che palle ragazzi" GUARDA VIDEO

Al fischio finale di gara Inter-Eintracht, Beppe Bergomi, ex capitano nerazzurro e telecronista Sky Sport, si è lasciato andare ad un commento che in un primo momento è sembrato essere indirizzato proprio alla compagine di Luciano Spalletti: “Che palle, che palle ragazzi“. Inevitabilmente il fuorionda dello Zio non è passato inosservato e ha fatto subito il giro del web, ma.

Bergomi non si riferiva alla squadra ma ha replicato ad un tifoso che lo stava attaccando a causa, a suo dire, della telecronaca troppo ‘enfatica’ fatta in occasione di Juventus-Atletico Madrid. “Fino alla fine, fino alla fine lo fai nella telecronaca della Juve, hai capito?” le parole del tifoso che stava infastidendo lo ‘Zio’ da alcuni minuti.