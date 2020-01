Inter-Cagliari 1-1: Nainggolan beffa i nerazzurri

L'Inter viene fermata in casa dal Cagliari, nell'anticipo delle 12.30 di Serie A della 21a giornata. A San Siro l’Inter non va oltre il pareggio per 1-1, il terzo consecutivo in campionato, dopo essere andata in vantaggio grazie a un colpo di testa di Lautaro Martinez su assist del nuovo acquisto Young, schierato titolare. Nella ripresa il pari dell’ex Nainggolan. Nel finale espulso Lautaro, a rischio per il derby contro il Milan, in programma tra due giornate. In attesa di Napoli-Juve, i nerazzurri accorciano leggermente in classifica e vanno a -3 dalla capolista. Brutta botta d'arresto per la squadra di Conte, con i bianconeri che in caso di successo al San Paolo potrebbero andare in fuga.