Inter, Conte non si nasconde più: “Scudetto? Ora possiamo sognare"

Antonio Conte lancia la sfida a distanza alla sua Juve, da stasera agganciata in vetta alla classifica: "Questo periodo di 11 partite sarà un periodo bello intenso e dopo di questo potremo dire di più sulle nostre potenzialità e sulle nostre chance. Ora dovremo affrontare partite importanti, giochiamo già mercoledì in semifinale contro il Napoli e poi andremo contro la Lazio, anche loro hanno iniziato un percorso importante. Ci vuole pazienza e tempo, le cose non le fai dall'oggi al domani. Ma stiamo facendo delle cose egregie e oggi i ragazzi hanno dimostrato di avere grande forza e grandi attributi".

Come scrive Repubblica, in effetti la risposta dei nerazzurri nella ripresa è stata straordinaria: "Cosa ho detto ai miei ragazzi nello spogliatoio? Non c'è stato bisogno di parlare tanto, in situazioni del genere bisogna essere chiari e assumersi le proprie responsabilità. Anche io mi sono assunto le mie responsabilità: tutti uniti e tutti compatti, così si esce dalle situazioni difficili. È stata una notte speciale. Abbiamo vinto con testa, cuore e gambe. Questo lo dovremo tenere a mente, perché questo ci dovrà dare forza in futuro nei momenti di difficoltà.

Nel primo tempo siamo andati in grande crisi, forse come non mai quest'anno e c'era il rischio di prendere un'imbarcata. Invece siamo stati bravi a riequilibrarci e a capire dove dovevamo migliorare, ad avere fiducia in quello che si era fatto. Il merito va a questi ragazzi perché nei momenti di difficoltà riuscire a resistere ai colpi significa che ti stai preparando per crescere e per fare qualcosa di buono".