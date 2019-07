Inter, Conte: "Qui per colmare la distanza con Juve e Napoli"

"L'Inter e' una squadra pronta per vincere? Sono una persona che non si pone limiti, dovessi pormeli creerei degli alibi in tutto l'ambiente". Sono queste le prime parole di Antonio Conte da allenatore dell'Inter, nella conferenza di presentazione. "Negli ultimi anni si e' creato un gap importante con Juventus e Napoli, ma dobbiamo partire con ambizione e dare tutto, senza avere recriminazioni. E' stato semplice scegliere l'Inter: e' una delle societa' piu' importanti al mondo e condividiamo le stesse ambizioni".

La ricetta di Conte è improntata sulla determinazione: "Questo è il periodo delle chiacchiere. Noi dobbiamo parlare poco e lavorare tanto: testa bassa e pedalare, questo deve essere il nostro motto. Dovremo essere molto bravi e molto feroci e concentrati sul nostro obiettivo, avere stabilità: se vogliamo fare una stagione da protagonisti, questo è il nostro obiettivo, bisogna avere queste caratteristiche. Ferocia, grande voglia di lavorare e grande spirito di sacrificio. Avere voglia e obbligo di uscire ogni domenica con la famosa 'maglia sudata'. E' ciò che pretenderò dai miei giocatori. Chi non segue queste idee è giusto che si faccia da parte, io devo essere molto chiaro e indicare la strada. Sono convinto che tutti insieme possiamo costruire qualcosa di importante, non sarà facile".

Sulla rosa: "Dovremo lavorare con voglia e desiderio di fare qualcosa di straordinario. E per fare qualcosa di straordinario hai bisogno di buoni giocatori ma soprattutto di uomini straordinari. E noi stiamo cercando questo. Dobbiamo fare il massimo in ogni competizione che ci vedrà protagonisti con l'obiettivo che niente è impossibile - ha aggiunto - Questo deve esser chiaro nella nostra mente, anche se sappiamo che ci sono delle difficoltà enormi".

"Io top player? Per me i top player dobbiamo averli in campo, è questo quello che penso. Con l'io non si va da nessuna parte, noi ragioniamo col 'noi' e lavoriamo per essere un gruppo unito e coeso. Questo ci può dare 10-20 punti in più. Io dovrò indicare la strada, è questo che mi compete. E dovrò essere attento affinché i giocatori mi seguano”.

Poi l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta commenta le voci sulla possibile cessione di Icardi alla Juventus: “Ad ora lo escludo, non ci sono le minime condizioni. Il calciatore e' protagonista del proprio futuro, e' necessario trovare una societa' che possa soddisfare le esigenze e le volonta' del giocatore. Al momento della Juventus non si vede neanche l'ombra''.