Inter, due giornate di squalifica a Icardi e Perisic dopo la Juventus



Il giudice sportivo ha dato due giornate di squalifica agli interisti Ivan Perisic e Mauro ICARDI dopo il match di campionato perso dai nerazzurri contro la Juventus.



ICARDI E PERISIC , 2 GIORNATE DOPO JUVENTUS-INTER. LE MOTIVAZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO



Perisic, espulso nel recupero, paga le "espressioni gravemente irriguardose" rivolte all'arbitro Nicola Rizzoli. ICARDI, al quale è stata inflitta anche un'ammenda di 10mila euro, è stato invece punito per avere "rivolto ad un arbitro addizionale un'espressione ingiuriosa accompagnata da gesti, nonché per avere calciato il pallone in direzione del direttore di gara, senza colpirlo" al termine dell'incontro. I due giocatori dell'Inter salteranno quindi le sfide con Empoli e Bologna e torneranno a disposizione in occasione del big match contro la Roma in programma il 26 febbraio al Meazza.ù



GIUDICE SPORTIVO, 11 GIOCATORI SQUALIFICATI IN SERIE A



Sono 11 i giocatori squalificati per un turno dal giudice sportivo, questo l'elenco: José Maria Callejon e Elseid Hysaj (Napoli), Bostjan Cesar (Chievo), Lorenzo Crisetig (Crotone), Adam Masina (Bologna), Jose Sosa (Milan), Daniele Baselli e Mirko Valdifiori (Torino), Giuseppe Bellusci (Empoli), Luca Ceppitelli (Cagliari), Armando Izzo (Genoa). Multa di 10mila euro al Bologna per cori di "denigrazione territoriale" nei confronti dei napoletani e di 1.500 euro al Pescara per lancio di fumogeni.