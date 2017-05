INTER, esonerato Pioli. La squadra affidata a Vecchi



L'Inter ha esonerato il tecnico Stefano Pioli. Lo comunica la societa' nerazzurra sul proprio sito internet. La squadra e' stata affidata a Stefano Vecchi per le ultime tre partite di campionato. Ovvio che Vecchi sarà traghettatore in attesa del prossimo mister in vista della prossima stagione e qua si torna ai soliti nomi: il sogno Antonio Conte (per cui Suning farebbe carte false), Diego Simeone (se decidesse di liberarsi dall'Atletico Madrid, contrariamente alle dichiarazioni di queste ultime settimane) e in terza battuta Luciano Spalletti (che probabilmente divorzierà dalla Roma):



INTER, esonerato Pioli. La squadra affidata a Vecchi. IL COMUNICATO DEL CLUB



"Internazionale Milano comunica di aver sollevato l'allenatore Stefano Pioli ed il suo staff tecnico dalla guida della prima squadra. L'Inter ringrazia Stefano ed i suoi collaboratori per la dedizione ed il duro lavoro svolto per il Club durante gli ultimi sei mesi di quella che si e' rivelata una stagione difficile. L'attuale tecnico della Primavera, Stefano Vecchi, e' stato incaricato della gestione della prima squadra con effetto immediato e per le tre partite stagionali ancora da giocare. La societa' iniziera' fin da ora a lavorare in vista della prossima stagione sportiva".