Inter: esordio Eriksen e Fiorentina ko. Semifinale Coppa Italia col Napoli

L'Inter torna a vincere in Coppa Italia dopo i tre pareggi di fila in campionato e guadagna l'accesso alle semifinali battendo 2-1 la Fiorentina. A San Siro decidono le reti di Candreva e Barella, mentre e' vano il gol ospite del momentaneo pareggio siglato da Caceres. Rialza la testa e ritrova il sorriso quindi la squadra di Conte, che raggiunge il Napoli nella doppia sfida valevole per il penultimo atto della competizione. Prima sconfitta del 2020 invece per la formazione di Iachini.

Nella prima frazione di gioco c'e' davvero poco da raccontare: i viola sono bravi a difendere bene chiudendo praticamente tutti i varchi alla squadra di Conte, che nonostante il tridente Sanchez-Lukaku-Lautaro e un potenziale offensivo davvero enorme non riesce quasi mai a rendersi pericolosa a dovere. L'episodio giusto per i nerazzurri arriva proprio a pochi istanti dall'intervallo, con Candreva che s'inserisce in area e approfittando di uno scivolone di Ceccherini in copertura su Lautaro, insacca un tap-in facile che vale l'1-0.

L'inizio di ripresa e' tutto a favore dell'Inter, che di gran carriera torna in campo premendo alla ricerca dell'immediato raddoppio, ma al 60' San Siro viene gelato dall'improvviso pareggio della Fiorentina: calcio d'angolo da destra, Caceres sovrasta Lautaro e schiaccia in rete di testa la palla dell'1-1. Vlahovic va subito ad un passo dal raddoppio viola (salva Handanovic), dall'altra parte pero' ci pensa Barella con una prodezza a riportare avanti i nerazzurri: Milenkovic respinge di testa un cross da destra, la palla si alza e giunge dalle parti del centrocampista azzurro, che in controbalzo indirizza all'angolino battendo Terracciano. Nell'ultima parte di gara Iachini tenta il tutto per tutto sbilanciando in avanti i suoi, ma i risultati si vedono poco o nulla. L'Inter non soffre gli sporadici attacchi viola e difende il vantaggio fino al triplice fischio.

Conte stavolta è felice: "Mercato funzionale, rosa migliorata"

"Se mi aspetto altro dal mercato? Io non mi aspetto niente, noi abbiamo cercato di operare in maniera intelligente e professionale al miglioramento di questa rosa e penso che l'obiettivo sia stato centrato". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte in conferenza stampa dopo il successo ottenuto ai quarti di Coppa Italia contro la Fiorentina. "Abbiamo fatto un mercato molto funzionale - ha aggiunto - Voglio anche ringraziare Politano e Lazaro per la loro professionalità e per ciò che hanno dimostrato in questi sei mesi".