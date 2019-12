Inter fuori dalla Champions League: i social in tacke su Conte e i nerazzurri

Inter clamorosamente eliminata dalla Champions e 'retrocessa' in Europa League dopo il ko di San Siro contro un Barcellona già qualificato.

Un flop per i nerazzurri e per Antonio Conte, che, da allenatore, non è mai andato oltre i quarti di finale - alla guida della Juventus (e nel 2015 subì un'eliminazione simile, nei gironi, perdendo sul campo del Galatasaray nell'ultimo match del gruppo) - nella massima competizione europea per club. L'ironia dei social non perdona l'Inter e il suo allenatore.





Inter, Conte: "C'è mancato il gol. Per le prestazioni meritavamo di più. Il 2-1 del Barcellona ci ha ammazzato"

"Le occasioni per vincere le abbiamo avute, ci sono mancati quel pizzico di cinismo e di precisione per concretizzare quanto creato - ha detto a fine gara Antonio Conte -. Ho poco da rimproverare ai giocatori, hanno dato tutto. C'è mancato il gol, poi abbiamo subito il 2-1 che ci ha ammazzato sotto tutti i punti di vista. Per le prestazioni fatte meritavamo qualcosa di più". le parole ai microfoni di Mediaset. "Mi dispiace anche per i tifosi che ci hanno spinto dall'inizio alla fine. Peccato, perché poteva finire diversamente. Ora bisogna rimboccarsi le maniche e continuare a lavorare. Bisogna rialzarsi e riprendere il cammino. In questo momento c'è delusione da parte mia e anche da parte dei calciatori. E' un momento difficile per noi, rimangono due partite e poi arriva la sosta. Non penso al mercato, penso a recuperare dei giocatori. I ragazzi sono stati bravi nell'emergenza a sopperire alle assenze".

INTER FUORI DALLA CHAMPIONS LEAGUE, HANDANOVIC "MERITAVAMO DI PASSARE"

"E' mancato il gol nel secondo tempo, abbiamo attaccato e avuto occasioni. Loro in contropiede sono pericolosi e noi abbiamo speso molte energie. Per quello che abbiamo fatto vedere come gioco e prestazioni, meritavamo di passare". Questo il commento di Samir Handanovic al termine di Inter-Barcellona 1-2, ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Il portiere ha commentato ai microfoni di Sky Sport l'eliminazione: "Piu' la partita avanzava e meno chance avevamo, ma ci abbiamo provato. Una sconfitta che brucia, ma non penso che questo influisca sul campionato. Bisogna ritrovare energie mentali, domenica c'e' la partita con la Fiorentina. Dobbiamo andare avanti, abbiamo fatto buone partite nel girone".