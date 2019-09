Inter, Icardi-Psg. Diritto di riscatto: le cifre. Mauro e Wanda verso Parigi

Mauro Icardi vola a Parigi: lascia Milano e l'Inter per diventare il nuovo attaccante del Psg. La svolta è arrivata nella notte. Inter e Paris Saint Germain hanno trovato l'accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Le cifre? Affare da 70 milioni potenziali. Dovrebbero essere 5 milioni di euro subito più 65 per il riscatto tra un anno. Il bomber argentino è quasi convinto ad accettare il trasferimento e, insieme alla moglie-agente Wanda Nara, va verso Parigi per le visite mediche.

Inter, Icardi al Psg. L'apertura di Wanda Nara a Tiki Taka

Mauro Icardi al Psg. Il colpo di scena era arrivato durante la diretta di Tiki Taka con Wanda Nara che alle 00:40 ha dovuto abbandonare lo studio per "un impegno di lavoro". La moglie e procuratore dell'attaccante aveva spiegato che "ci sono due squadre in Europa. Si era parlato anche del Boca Juniors, ma è difficile". Niente ritorno in Argentina, nel futuro di Mauro Icardi c'è Parigi.

Icardi al Psg e rinnovo di contratto con l'Inter

Il Paris Saint Germain ha accelerato anche alla luce degli infortuni di visti gli infortuni di Mbappé e Cavani. Come detto prestito con diritto di riscatto per il passaggio di Icardi al Psg. Maurito allungherà il contratto con l'Inter di un anno (al 2022). "La causa? In caso di partenza cadrà. Ho un ottimo rapporto con la società", aveva spiegato Wanda Nara a Tiki Taka.