Inter, infortunio Alexis Sanchez: confermata la lussazione del tendine peroneo

Accertamenti clinici e strumentali per l'attaccante dell'Inter, Alexis Sanchez presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato la "lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra". Nella giornata di mercoledì il giocatore - arrivato in estate in prestito dal Manchester United - effettuerà a Barcellona un ulteriore consulto con il professor Ramon Cugat, per decidere se intervenire chirurgicamente. In quel caso lo stop sarebbe di 2-3 mesi.

INTER. FRATTURA AL QUARTO DITO DEL PIEDE DESTRO PER D'AMBROSIO

"Frattura della falange prossimale del quarto dito del piede destro". Questo il risultato degli esami radiografici a cui e' stato sottoposto il terzino dell'Inter, Danilo D'Ambrosio "in seguito al problema occorsogli durante la sfida di qualificazione a Euro 2020 tra Italia e Grecia giocata a Roma". L'Inter fa sapere che "le condizioni di D'Ambrosio saranno valutate la prossima settimana". Per l'esterno, dunque, niente Sassuolo.