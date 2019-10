Inter-Juventus a Rocchi. Con lui nel derby d'Italia i precedenti dicono che...

Inter-Juventus a Rocchi

Gianluca Rocchi sarà l'arbitro di Inter-Juventus, atteso derby d'Italia tra la prima e la seconda in classifica, valido come posticipo della settima giornata di serie A (domenica 6 ottobre, ore 20,45). Con il fischietto della sezione di Firenze, al Meazza ci saranno i guardalinee Meli e Carbone, gli arbitri Var Irrati e Peretti, Maresca come quarto ufficiale di gara. Sempre domenica, alle 18, e' in programma Torino-Napoli, gara che sara' diretta da Daniele Doveri di Roma. Con lui gli assistenti Giallatini e Passeri, gli addetti Var Banti e Ranghetti e il quarto uomo Pasqua.

Inter-Juventus, 3 volta di Rocchi (prima a San Siro). I precedenti

Gianluca Rocchi ha diretto l’Inter in 34 occasioni e 35 volte la Juventus. Tre sfide tra bianconeri e nerazzurri tutte a Torino con due vittorie della Juve e un pareggio. Sarà il primo Inter-Juve al Meazza per il 46enne arbitro della sezione di Firenze.

Rocchi e l'Inter, Rocchi e la Juventus: i precedenti

Con Gianluca Rocchi l'Inter ha 15 vittorie, 13 pareggi e 6 sconfitte. Con Gianluca Rocchi la Juventus ha 27 successi, 4 pareggi e altrettante sconfitte. Nello scorso campionato in Roma-Inter, quando ci furono polemiche per un possibile rigore non dato ai nerazzurri (contatto sospetto Manolas-Icardi) ma nel primo tempo anche la Roma si lamentò (intervento di D’Ambrosio su Zaniolo). Qualche discussione anche in Udinese-Inter del girone di ritorno per un mancato rigore su Icardi nel finale.

SERIE A, GLI ARBITRI DELLA SETTIMA GIORNATA

Brescia - Sassuolo (04/10, ore 20.45) arbitro: Chiffi di Padova (De Meo-Rocca) *

Spal - Parma (05/10, ore 15) arbitro: Guida di Torre Annunziata (Mondin-Pagnotta)

Verona - Sampdoria (05/10, ore 18) arbitro: Fabbri di Ravenna (Vivenzi-Lombardo)

Genoa - Milan (05/10, ore 20.45) arbitro: Mariani di Aprilia (Paganessi-Cecconi)

Fiorentina - Udinese (ore 12.30) arbitro: Prontera di Bologna (Costanzo-Schenone)

Atalanta - Lecce arbitro: Di Bello di Brindisi (Prenna-Fiore)

Bologna - Lazio arbitro: Orsato di Schio (Fiorito-Vecchi)

Roma - Cagliari arbitro: Massa di Imperia (Tegoni-Alassio)

Torino - Napoli (ore 18) arbitro: Doveri di Roma (Giallatini-Passeri)

Inter - Juventus (ore 20.45) arbitro: Rocchi di Firenze (Meli-Carbone)

* Brescia-Sassuolo potrebbe essere rinviata dopo la morte del presidente neroverde Giorgio Squinzi. Annunciato il minuto di silenzio su tutti i campi di Serie A