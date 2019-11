Inter: Lautaro, De Vrij e Lukaku stendono il Torino. Barella, distorsione al ginocchio

INTER: LAUTARO, DE VRIJ E LUKAKU STENDONO IL TORINO, NERAZZURRI RESTANO A -1 DALLA JUVENTUS

Prova di forza dell'Inter si impone in trasferta sul campo del Torino con un netto 3-0, nell'anticipo serale della 13esima giornata di Serie A, replicando al successo della Juventus nel pomeriggio contro l'Atalanta e restando in scia ai bianconeri in classifica a un solo punto di distanza: 35 contro 34. I granata invece restano fermi a quota 14 in undicesima posizione. A decidere la sfida dell'Olimpico Grande Torino, giocata sotto una pioggia battente e con un terreno di gioco fortemente allentato, ci pensano Lautaro Martinez che apre le marcature al 12', De Vrij al 32' e Lukaku al 55'. Dopo un avvio equilibrato al 12' gli ospiti sbloccano la partita. Con un colpo di testa da centrocampo, Vecino lancia in contropiede il 'Toro' che con un preciso destro in diagonale batte Sirigu. Poco dopo i padroni di casa devono rinunciare a Belotti uscito dolorante dopo essere ricaduto su un fianco in seguito a un contrasto aereo con De Vrij: al suo posto Zaza. Al 28' doppia occasione per il Toro. Ci prova prima Ansaldi col mancino da posizione angolata, con Handanovic che respinge, l'azione prosegue e si conclude col tiro di Verdi sul primo palo, deviato di un soffio in angolo. Alla mezz'ora Sirigu compie un grand intervento su un colpo di testa ravvicinato di Lukaku salvando la sua porta. Al 32' arriva il raddoppio dell'Inter con De Vrij: sugli sviluppi di un angolo dalla destra, Biraghi crossa sul secondo palo per il centrale olandese che con un comodo tocco al volo di sinistro deposita in rete. Al 42' in contropiede Barella sfiora il tris, Lukaku serve in contropiede al limite dell'area l'ex Cagliari il cui destro è respinto con un plastico volo sulla sinistra da Sirigu. Poco dopo Barella si fa male al ginocchio nell'eseguire un colpo di tacco ed è costretto ad uscire sostituito da Borja Valero. In pieno recupero prodigioso intervento di Handanovic sul tiro a botta sicura di De Silvestri, liberato in area da un bel cross di Verdi. In avvio di ripresa si fa pericoloso il Torino: su una punizione dalla trequarti sinistra di Verdi, arriva in corsa Izzo che di testa sfiora l'incrocio alla sinistra di Handanovic. Al 10' i ragazzi di Conte calano il tris, Brozovic in contropiede lancia Lukaku che entra in area e con un preciso destro in diagonale batte ancora Sirigu firmano il decimo gol in Serie A. Al 21' bella punizione di Verdi da 25 metri con Handanovic che si supera ancora una volta deviando in angolo. Poco dopo ci prova Ansaldi che si accentra da sinistra e prova il destro, con la palla che sorvola di poco la traversa. Nel finale da segnalare un'opportunità per Lukaku al 39' che sfiora il poker con un sinistro che termina di un soffio a lato.

INTER, BARELLA: DISTORSIONE AL GIOCCHIO DESTRO

“Ho sentito un tac al ginocchio” ha detto Nicola Barella ai sanitari che lo hanno soccorso. Il centrocampista dell'Inter, dopo aver cercato un colpo di tacco, è stato costretto a chiedere il cambio. “Nicolò Barella è stato sostituito sul finire del primo tempo di Torino-Inter a causa di una distorsione al ginocchio destro da valutare nei prossimi giorni”, il tweet dell'Inter.

INTER, ANTONIO CONTE "L'INFORTUNIO DI BARELLA? SPERO NIENTE DI GRAVE"

"L'infortunio di Barella? Mi auguro non sia nulla di grave, e' cresciuto esponenzialmente ed e' per noi un giocatore importante. Guardo pero' ai lati positivi: Borja Valero ha dimostrato professionalita' e determinazione, ha lavorato quattro mesi in silenzio aspettando il suo momento ed e' cio' che mi fa piu' piacere". Cosi' Antonio Conte commenta il problema al ginocchio di Barella, l'unica nota stonata nella grande vittoria per 3-0 dell'Inter sul campo del Torino. "Sono felice anche per l'esordio di Dimarco, meritava questa soddisfazione - ha proseguito il tecnico nerazzurro ai microfoni di Dazn - La cosa che mi rende piu' contento e' il non aver subito gol. Abbiamo mostrato una buona solidita' difensiva, questo e' molto importante perche' le reti prima o poi le segniamo e cio' ci rende piu' sereni". Tornando al prossimo ciclo di partite ravvicinate tra campionato e coppe, Conte glissa su possibili rinforzi a gennaio. "Spetta ai dirigenti. In estate sono andati via giocatori importanti come Icardi, Nainggolan e Perisic ma non abbiamo speso tanto quindi potrebbe esserci un tesoretto importante. Noi dobbiamo pero' dare sempre il massimo, siamo sempre in emergenza ma questi ragazzi vanno solo ringraziati per quanto stanno facendo - ha rimarcato l'allenatore salentino, ponendo l'accento sulla coppia del gol Lautaro-Lukaku - Sono due potenziali attaccanti di questa squadra per diversi anni, in piu' stanno lavorando bene anche in fase di non possesso".