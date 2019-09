Inter, Lukaku: "Bisogna rispondere al razzismo"

Pensi che un giocatore debba lasciare il campo in caso di razzismo durante una partita? "No, ma penso che debba prendere posizione, quello sì. Perché il razzismo è qualcosa a cui bisogna rispondere. Guarda l'Inghilterra, dove nelle ultime settimane sono successe diverse cose a giocatori del Manchester United e del Chelsea: la questione va affrontata. Il calcio è qualcosa di internazionale, multiculturale". Lo dice, nel corso di un'intervista a 'Rolling Stone' l'attaccante dell'Inter, Romelu Lukaku, in merito agli ultimi episodi di razzismo nel mondo del calcio che lo hanno anche visto coinvolto di persona.

"Se vuoi davvero attirare i migliori giocatori del mondo, devi accoglierli a braccia aperte, perché a loro volta gli atleti devono adattarsi alla cultura in cui arrivano - aggiunge Lukaku a 'Rolling Stone'-. Quindi è fondamentale non discriminare, e apprezzare quello che uno porta con la sua presenza". Il 26enne belga applaude poi all'iniziativa della società nerazzurra di promuovere una campagna contro il razzismo. "Penso che sia stata una grande cosa da parte del club lanciare questa iniziativa. E se vorranno il mio aiuto, glielo darò. Ma in questo momento non sono concentrato su quello che succede attorno a me quando sono sul campo da calcio. Se dovessi sentire cori razzisti, risponderò. Però i miei pensieri rimangono sul campo, per aiutare i miei compagni a vincere".