Inter-Lukaku: colpo in attacco per Antonio Conte? I bookmakers lo danno per fatto

Le parole di stima per Antonio Conte gli spalancano la strada verso l'Inter. Romelu Lukaku diventa l'obiettivo numero uno nei nerazzurri, un traguardo che, dopo le parole del giocatore, è praticamente a portata di mano secondo i bookmaker internazionali. In attesa dell'accordo con il Manchester United, la quota su Lukaku all'Inter, riporta Agipronews, è passata da 3,00 a 1,66 sulle lavagne d'oltremanica, mentre la Juve, che pure aveva messo gli occhi sul belga, è seconda a 3,25. È in pratica un duello a due, vista la distanza delle altre alternative, a partire dal 17,00 del Psg e il 26,00 offerto per il ritorno all'Everton.

INTER, LUKAKU: ANTONIO CONTE MIGLIORE AL MONDO

"Per come la vedo io - ha detto Lukaku a SportMediaset - è un bene che Conte sia andato all'Inter, per me è il miglior allenatore al mondo. Per quanto riguarda il mio futuro, so che sarà un'estate lunga e movimentata, devo aspettare cosa deciderà lo United ma ho già preso una decisione che non posso ancora comunicare pubblicamente per rispetto del contratto che ho con i Red Devils". "Sono un grande fan della Serie A - ha aggiunto - chi mi è vicino sa che ho sempre desiderato giocare nel campionato inglese e in quello italiano: amo l'Italia. E poi è arrivato Cristiano Ronaldo, Sarri andrà alla Juventus, c'è Ancelotti al Napoli: sarà una Serie A emozionante"

INTER-LUKAKU: LA VALUTAZIONE DEL MANCHESTER UNITED

Il Manchester United valuta Lukaku 80 milioni di euro e chiede cash (no allo scambio con Perisic). La volontà del 26enne attaccante belga sembra però forte: andare all'Inter da Antonio Conte e questo certamente può aiutare la trattativa.