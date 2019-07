Inter-Lukaku: Manchester United alza il tiro. Allarme Lautaro Martinez..

INTER-LUKAKU, MANCHESTER UNITED CHIEDE 83 MILIONI. LA CHIAVE PER SBLOCCARE L'AFFARE

Il blitz del ds nerazzurro Piero Ausilio a Manchester per sondare il terreno per un passaggio all'Inter di Romelu Lukaku ha portato a una base di partenza, la richiesta avanzata dallo United per il campione belga. A quanto riporta il tabloid britannico 'The Sun' i 'red devils' sarebbero disposti a privarsi dell'attaccante per una cifra di 83 milioni di euro. La squadra di Antonio Conte sperava in una cifra più bassa ma una possibile strada alternativa sembrerebbe esser stata individuata, la formula del prestito con obbligo di riscatto a patto che i nerazzurri versino subito l'intero ammortamento pari a 17 milioni.

INTER-BARELLA, VISITE MEDICHE DOPO LA FUMATA BIANCA CON IL CAGLIARI

Visite mediche per Nicolò Barella. Il centrocampista è arrivato nella tarda serata di giovedì a Milano e nella mattinata di venerdì si è diretto al centro di medicina sportiva del Coni per sostenere le visite mediche prima di firmare il contratto con l'Inter. Il giocatore 22enne proveniente dal Cagliari ha raggiunto l'accordo per un contratto quinquennale col club nerazzurro, il costo dell'operazione dovrebbe aggirarsi attorno ai 45 milioni di euro: prestito oneroso da 12 milioni con obbligo di riscatto a 25 milioni più 8 milioni di bonus.

INTER-LAUTARO MARTINEZ: BARCELLONA IN PRESSING

Alberto Yaqué, procuratore di Lautaro Martinez, fa sapere che il Barcellona è molto deciso sull'attaccante argentino dell'Inter: "L'interesse del Barcellona è forte e reale. Vero, piace al club spagnolo e ci sono stati sondaggi ma nessuno mi ha ancora chiamato", riporta il portale Olè. La voce di Lautaro Martinez nei radar del Barcellona era circolata un paio di settimane fa. Il Toro ha una clausola di 112 milioni con l'Inter.