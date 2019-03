Inter: Marotta incontra Icardi e Wanda, si cerca soluzione

Inter: incontro tra Marotta, Icardi e Wanda

Marotta ha incontrato Mauro Icardi e Wanda Nara per parlare della situazione dell' attaccante. Lo ha reso noto l'Inter attraverso Twitter. "Si è trattato di un incontro cordiale alla ricerca di una soluzione nell'interesse di tutte le parti coinvolte". La società, quindi, dopo un lungo silenzio ha rotto gli indugi e Marotta ha deciso di parlare direttamente con l'attaccante argentino e la moglie agente per provare a trovare una soluzione per questa vicenda che è sfuggita di mano. Le parti restano comunque distanti, probabile che al ritorno della squadra dalla trasferta in Germania per l'Europa League ci possa essere il tanto atteso confronto nello spogliatoio, passaggio fondamentale per provare a risolvere la questione. Per il momento però non c'è l'intenzione di fare marcia indietro sulla fascia di capitano che resterà al braccio di Handanovic.