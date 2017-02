Inter: Muriel in pugno, contatti con la Sampdoria per sconto sulla clausola



L'Inter è sul Luis Muriel. Piero Ausilio, ha una sorta di opzione sull'attaccante colombiano. Il club nerazzurro avrebbe il gradimento del giocatore, ma al momento è legato alla Sampdoria da una clausola rescissoria di 28 milioni di euro e la società interista punta a uno sconto da Ferrero. I rapporti con i blucerchiati sono molto buoni e per questo l'idea è di inserire una contropartita tecnica gradita alla dirigenza della Samp. Si vedrà nelle prossime settimane, Muriel intanto trasferendosi ad Appiano Gentile potrebbe raddoppiare l'attuale ingaggio arrivando attorno a 1,8 milioni a stagione. C'è ottimismo sulla riuscita della trattativa anche se l'inter deve guardarsi da possibili inserimenti della Roma.



MURIEL-INTER? "PENSO SOLO ALLA SAMPDORIA"



L'Inter su Muriel, la Roma sullo sfondo, ma l'attaccante colombiano ha le idee chiare sul presente: "Il futuro? Penso solo alla Samp, non voglio pensare al futuro perché non voglio che la testa vada altrove, voglio godermi questo momento e fare di tutto per questa maglia". Sin qui Muriel ha segnato 8 gol in 23 presenze: giocatore tecnico e veloce, per l'Inter sarebbe un'ottima soluzione da affiancare a Mauro Icardi