Inter-Napoli streaming gratis. Come vedere Inter-Napoli tv e web senza pagare

Inter-Napoli grande match. Come vedere la partita? Ci sono due possibilità che si profilano stasera per i tifosi interisti e azzurri che vogliono sostenere la propria squadra. O su Sky, sui canali Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD, oppure su Mediaset Premium Sport (canali 370 e 380). In entrambi i casi, scrive http://www.teleclubitalia.it, bisogna essere abbonati a una delle due pay tv per vedere il match in diretta.

In diretta streaming gratis

L’altra possibilità è guardare il match Inter – Napoli in streaming live. Questa possibilità è concessa a chi non dispone di un televisore ma di un tablet, un pc o uno smartphone sia da Sky, sul canale Sky Go, sia da Premium, su Premium Play. E’ sufficiente inserire le proprie credenziali per poter vedere la sfida.

Una possibilità meno restrittiva infine è quella concessa dalla piattaforma streaming di Murdoch, Now Tv. Se hai una smart tv, puoi pagare il singolo evento senza la necessità di stipulare alcun contratto o sottoscrivere un abbonamento, come invece richiedono Premium e Sky. Altre dirette streaming, come ad esempio RojaDirecta, sono da considersi illegali e non autorizzate.

Tv straniere

Alcune emittenti delle tv satellitari straniere potrebbero trasmettere l’evento in maniera legale. Se si ha una buona parabola, ci si può collegare anche ai canali tv esteri che hanno acquisito i diritti delle partite italiane, tra cui Inter – Napoli. Per esempio LeTV, Sina, Tencent e PPTV, in Colombia RCN TV, in Bosnia ed Erzegovina BHRT e Televizija OBN, nel Regno Unito BT Sport e ITV, in Venezuela Meridiano Television, in Bulgaria bTV Action, in Ucraina Ukrayina, in Uzbekistan UzReport TV in Cina CCTV.