Antonio Conte, tifosi interisti contro juventini. E la Curva Nord...

ANTONIO CONTE: "LA MIA INTER NON SARA' PAZZA, MA..."

Antonio Conte ha risposto alla domanda di Gianluca Di Marzio su Sky Sport che faceva riferimento al suo "no more crazy" del video social pubblicato con Alessandro Cattelan e il presidente Zhang. Sotto il sole di Madrid, il nuovo allenatore nerazzurro ha spiegato: "La mia Inter non sarà pazza, ma regolare e forte. Vogliamo ritornare ai fasti di un tempo".

INTER, ANTONIO CONTE A INTER TV: "PROGETTO, SERIETA' E AMBIZIONE DEL CLUB"

"Perché ho scelto l'Inter? Il progetto, la serietà, l'ambizione di questa società, la storia di questa società. Stiamo parlando di un top club, di una delle migliori società in Italia e nel mondo, abbiamo la voglia di tornare tutti insieme a far primeggiare l'Inter e a portarla dove merita. Aspettative? Io so di portare con me delle aspettative per il mio passato, per la mia storia, per le mie vittorie. Le mie aspettative sono molto alte, ho aspettative alte per me stesso, sono il primo a mettermi grande pressione, vivo per il mio lavoro, per cercare di fare il meglio e cercare di vincere. Sono due le parole per costruire qualcosa di importante: educazione e rispetto. Io do educazione e rispetto e lo pretendo, e pretendo il rispetto dei ruoli. Come dev'essere un giocatore da Inter? Le qualità che deve avere sono la grande disponibilità a lavorare in maniera importante, grande entusiasmo, grande passione, cuore e quello che chiedo è il senso di appartenenza perché penso che questa sia una cosa molto importante se si vogliono raggiungere grandi obiettivi, perché siamo l'Inter e dobbiamo porci grandi obiettivi"

L’Inter ha annunciato l’arrivo del nuovo tecnico: Antonio Conte. Sui social i tifosi nerazzurri e quelli bianconeri si sono divisi dopo il grande annuncio. Gioia da parte dei primi (pur se alcuni sono critici alla luce del passato juventino del tecnico salentino), mentre i secondi si sono sentiti traditi dal loro vecchio mister. Tra l'altro nelle scorse ore è partita la campagna-petizione lanciata da alcuni supporter juventini 'levate la stella di Conte dallo Stadium'.

Inter, Curva Nord avverte Antonio Conte: "Noi non siamo la Juventus"

Un'accoglienza fredda, perche' non si "puo' certo dimenticare il suo passato bianconero e giudiziario". Ufficializzato l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter, la Curva Nord nerazzurra guarda con diffidenza il nuovo allenatore. "Da garantisti quali siamo e saremo sempre, accettiamo il fatto che da certi 'sospetti giudiziari' il nuovo mister si sia svincolato espiando le sentenze che l'hanno riguardato, sebbene rimanga indelebile la 'colpa' per la lunghissima militanza in una societa' da cui ci riteniamo lontani anni luce per stile e valori. Inutile nascondere che la scelta di una persona col passato di Stellini nello staff tecnico ci preoccupa moltissimo ma, sebbene consci dell'apporto tecnico che le innegabili qualita' professionali di Conte possano fornire al percorso futuro dell'Inter, la nostra preoccupazione riguarda soprattutto l'aspetto morale che vorremmo fosse dimostrato in futuro. NOI NON SIAMO LA JUVE. PER NOI VINCERE NON E' L'UNICA COSA CHE CONTA!!!". La Curva Nord si fa cosi' portavoce dello slogan che chiede a Conte di adottare: "Essere interista significa vincere nel rispetto dell'avversario, accettare la sconfitta, le sentenze e non cercare alibi".

"Il nostro messaggio e augurio e' pertanto quello che mister Conte e con lui anche Marotta, si affidino a Lele Oriali e a Zanetti ed assimilino presto lo spirito di fratellanza che sta al centro dell'essere Inter e che non deve aver nulla a che vedere coi risultati sportivi. Si puo' vincere e si puo' perdere ma la dignita' non deve mai venire meno; gli isterismi e le frustrazioni bianconere le seppellisca a Torino - il messaggio - Noi siamo l'Inter e camminiamo sempre a testa alta. Noi non abbiamo e non vogliamo avere scheletri nell'armadio, non vantiamo titoli che ci son stati tolti per i nostri comportamenti illeciti; noi rispettiamo le sentenze e non facciamo uso della 'memoria' per raccogliere consensi con ipocrisia. Buon lavoro mister Conte con l'augurio di dimostrarci presto di esser all'altezza dell'Inter perche' noi non siamo la Juve".

Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell'Inter: è ufficiale

Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell'Inter. Lo ha ufficializzato questa mattina sul proprio account Facebook, Twitter e Instagram la società calcistica che ha pubblicato una foto dell'allenatore con la scritta "Welcome Conte". Conte prende il posto lasciato da Luciano Spalletti.

CONTE, 'HO SCELTO L'INTER PER LA CHIAREZZA DEL CLUB'

"Mi ha colpito la chiarezza del Club e la voglia di riportare l'Inter dove merita". Così in una dichiarazione riportata dal sito ufficiale del club neroazzurro Antonio Conte commenta la decisione di accettare l'incarico di allenatore, per succedere a Luciano Spalletti. "Inizia un nuovo capitolo della mia vita, sono entusiasta - aggiunge - Cercherò con il lavoro di ricambiare tutta la fiducia che il Presidente e i dirigenti hanno riposto in me. Ho scelto l'Inter per la Società, per la serietà e l'ambizione del progetto. Per la sua storia". "Sono sicuro che Antonio Conte sia uno dei migliori allenatori che esistano - gli fa eco il Presidente nerazzurro Steven Zhang -. Sono certo che ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo, a realizzare la nostra missione che è sempre la stessa: riportare questo club tra i migliori al mondo". Nel messaggio di presentazione sul sito dell'Inter si sottolinea come l'allenatore (definito "determinato e ambizioso") e il suo nuovo club sono "due entità con lo stesso obiettivo, lo stesso orizzonte, quello della vittoria".

LA PETIZIONE DEI TIFOSI JUVENTINI. 'LEVATE LA STELLA DI ANTONIO CONTE DALLO STADIUM'

"Antonio Conte è stato un capitano amato, uno di quelli che giocava anche con il cuore, poi è diventato allenatore e con una rosa non di primo piano ha riportato dopo calciopoli ed i settimi posti un tricolore insperato e questo può essere comparato secondo me alla vittoria di una Champions, proprio per l'importanza storica che ha significato...poi ha lasciato per motivi che probabilmente non sono del tutto chiari a due giorni dall'inizio della stagione, non una bella cosa ma fin qui rientra ancora in una logica...quello che sarà, per quanto mi riguarda, uno spartiacque indelebile nel giudicare Conte sarà il suo approdo all'Inter...sappiamo che gli allenatori così come i giocatori ed i dirigenti sono professionisti ed hanno tutto il diritto di fare delle scelte professionali che vanno al di là "dell'appartenza", se Mou arrivasse alla Juve non farebbe nulla di male contro gli interisti, così come Sarri o come è stato in passato per Capello dalla Roma perchè le cose che si dicono nel corso delle stagioni rientrano tutto sommato in scontri dialettici dettati dal momento, da situazioni "di campo"...nel caso di Conte all'Inter è secondo me qualcosa di assai diverso, non è solo un ex juventino, professionista, che va in una squadra rivale, molti ce ne sono stati in passato...qui si tratta di una persona che va in una società in cui al proprio interno, ancora oggi, ci sono individui come Zanetti o Tronchetti Provera (main sponsor storico), per fare due nomi a caso, che non hanno mai nascosto la loro opinione circa la Juventus che gli rubava gli scudetti, quella stessa Juventus in cui Conte giocava ed era protagonista...andare all'Inter per Conte non è una scelta professionale, una scelta professionale sarebbe andare al Napoli, alla Roma, al Milan...andare all'Inter significa entrare in una società che ha provato, fortunatamente non riuscendoci, attraverso diversi canali più o meno chiari di ANNIENTARCI e di buttare fango su una storia di cui lo stesso Conte è stato indubbio protagonista...andare all'Inter non è una scelta professionale, andare all'Inter significherà calpestare in primis la propria dignità...per quanto mi riguarda la stella allo stadium rappresenta la juventinità e non solo il passato...facendo questo salto Conte non rappresenta più la juventinità, lo spirito e i valori che impersonificano le altre stelle. A Boniek non è stata data per lo stesso motivo e ne era più meritevole di Conte, a questo punto".