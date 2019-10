Barcellona-Inter tv chiaro o Barcellona-Inter tv Sky? CHAMPIONS LEAGUE DOVE VEDERE LA PARTITA

Barcellona-Inter ci siamo. La squadra di Antonio Conte giocherà al Camp Nou alle 21 la seconda partita del girone di Champions League (assente Romelu Lukaku, fermato da un affaticamento al quadricipite sinistro e rimasto a Milano). Dopo l'1-1 di San Siro contro lo Slavia Praga i nerazzurri sono chiamati a cercare più che mai di far risultato contro la squadra catalana. Ecco una breve guida per seguire Barcellona-Inter in tv e streaming.

Barcellona-Inter non sarà visibile in diretta tv in chiaro. Il match di Champions League si potrà seguire su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2 alle 21 con telecronaca di Fabio Caressa e commento di Beppe Bergomi (a bordocampo Andrea Paventi e Matteo Barzaghi). Barcellona-Inter e i match della serata saranno seguiti nel pre e post partita nel corso di Champions League Show: Ilaria D’Amico, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Esteban Cambiasso, Paolo Condò.

Barcellona-Inter in streaming sarà visibile anche sulla piattaforma Sky Go da PC, smartphone e tablet. È possibile vedere la partita dell'Inter di Antonio Conte in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili. Per farlo basta registrarsi al servizio.

Barcellona-Inter sarà raccontata in diretta da Radio-Rai 1 nel consueto programma 'Zona Cesarini' che, in precedenza seguirà la sfida del Napoli di Carlo Ancelotti contro il Genk.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; De Jong, Busquets, Arthur; Pérez, Suárez, Griezmann. ALLENATORE: Valverde. A DISPOSIZIONE: Neto, Todibo, Sergi Roberto, Rakitic, Vidal, Messi, Alena.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; Sanchez, Martinez. ALLENATORE: Antonio Conte. A DISPOSIZIONE: Padelli, Bastoni, Biraghi, Candreva, Gagliardini, Vecino, Politano.

ARBITRO: Skomina (Slovenia).