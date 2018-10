Barcellona, Messi infortunio: niente Inter in Champione League né Real Madrid

Niente Inter e Real Madrid per Lionel Messi. Il Barcellona ha fatto sapere che l'argentino, caduto male nel corso della gara col Siviglia, ha rimediato la frattura al radio del braccio destro e ne avra' per tre settimane. Messi, autore dell'assist per l'1-0 di Coutinho e della rete del raddoppio, è stato sostituito al 26° minuto.

Barcellona, Messi infortunio contro il Siviglia: ecco cos'è successo

Messi, dopo uno scontro con Vazquez, è caduto appoggiando il braccio con una torsione innaturale. Il fuoriclasse del Barcellona è rimasto a terra per alcuni minuti, poi è stato soccorso e ha provato a riprendere la partita con un vistoso bendaggio, ma poco dopo, visibilmente sofferente, Messi ha deciso di uscire lasciando il posto a Dembelè.

Lionel Messi saltera' dunque la doppia sfida con l'Inter in Champions League e il Clasico di domenica 28 ottobre col Real Madrid.