BORUSSIA DORTMUND-INTER TV, DOVE VEDERE LA CHAMPIONS DELL'INTER (TV E STREAMING)

Borussia Dortmund-Inter, ci siamo. La squadra di Antonio Conte va in Germania seconda nel girone di Champions League proprio alla pari con la squadra di casa (a 4 punti), mentre il Barcellona comanda il gruppo a quota 7 (e lo Slavia Praga fermo a 1, punto conquistato proprio a San Siro). L'Inter si gioca un vero e proprio spareggio per gli ottavi di finale di Champions. Borussia Dortmund-Inter tv e streaming (diretta dalle 21), ecco una breve guida per seguire la partita di Lukaku e soci.

BORUSSIA DORTUMND-INTER TV SU CANALE 5

Borussia Dortmund-Inter in tv in chiaro? Proprio così, la sfida dei nerazzurri in Champions League sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Aldo Serena.

BORUSSIA DORTMUND-INTER TV SU CANALE 20

Mediaset ha previsto anche una diretta tv pre-partita in chiaro di Borussia Dortmund-Inter, andrà in onda su Canale 20 alle 19,45 con Giorgia Rossi, Christian Vieri e gli inviati Francesca Benvenuti e Marco Barzaghi.

BORUSSIA-DORTMUND-INTER TV SKY

Borussia-Dortmund-Inter sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Telecronaca Massimo Marianella; commento Luca Marchegiani; bordocampo Andrea Paventi e Matteo Barzaghi; Diretta Gol (Sky Sport Collection e Sky Sport 251) di Borussia-Dortmund-Inter con Federico Zancan.

BORUSSIA DORTMUND-INTER SKY

Borussia Dortmund-Inter e le partite di Champions League saranno seguite con le interviste pre e post partita con Ilaria D’Amico padrona di casa di “Champions League Show” (in onda martedì e mercoledì anche su Sky Sport 24). Al suo fianco un parterre di campioni, composto da Alessandro Del Piero, Fabio Capello e Alessandro Costacurta; in studio anche Paolo Condò. La serata si chiuderà a mezzanotte con “5X5 Champions League”, 30 minuti di brevi confronti sui vari argomenti emersi dalla serata di Champions, sempre in compagnia della squadra di “Champions League Show”, in diretta su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno.

BORUSSIA DORTMUND-INTER STREAMING

Borussia Dortmund-Inter sarà trasmessa in streming su Sky Go e su Now TV, il servizio streaming di Sky. Ma la sfida di Champions League delle squadra di Antonio Conte andrà in streaming anche sul sito Mediaset Play.

BORUSSIA DORTMUND-INTER RADIO

Borussia Dortmund-Inter sarà raccontata su Radio Rai 1 nel consueto Zona Cesarini dalle 20.55 con radiocronaca di Giuseppe Bisantis.

BORUSSIA DORTMUND-INTER FORMAZIONI

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Hitz; Piszczek, Akanji, Hümmels, Guerreiro; Weigl, Witsel; Sancho, Brandt, T.Hazard; Götze. ALL.: Favre. A DISP.: Bürki, Hakimi, Dahoud, Delaney, N.Schulz, Reus, Alcacer.

INTER (3-5-2) Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Biraghi, Barella, Brozovic, Vecino, Candreva; Lukaku, Martinez. ALL.: Conte. A DISP.: Padelli, Bastoni, Sensi, Politano, Lazaro, Borja Valero, Esposito.

ARBITRO: Makkelie (Olanda).