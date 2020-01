Calciomercato Inter: Lautaro? Non solo Barcellona: 2 big di Premier League

Calciomercato Inter: Lautaro? Non solo Barcellona: Manchester City e Manchester United - Inter news

Lautaro Martinez con le sue prestazioni sta facendo interessare le big inglesi e non solo. Secondo a quanto riporta il Sun, per l'attaccante argentino dell'Inter si sarebbero messe in coda, oltre al Barcellona, anche le due squadre di Manchester, City e United. Dal prossimo giugno potremo quindi assistere ad una vera e propria asta di mercato. Il prezzo di partenza già si sa: 111 milioni, il valore della clausola rescissoria.

MOSES-INTER? LAMPARD (CHELSEA): 'TRATTATIVE IN CORSO' - INTER NEWS

"Moses e' rientrato dal prestito in vista di un altro trasferimento e ci sono delle trattative in corso". Frank Lampard conferma in conferenza stampa i contatti fra Chelsea e Inter per il 29enne esterno nigeriano, che tanto bene ha fatto ai Blues quando c'era Antonio Conte in panchina e che nella prima parte di stagione ha giocato in prestito al Fenerbahce. Per quanto riguarda invece Giroud, altro giocatore accostato ai nerazzurri, "non c'e' molto altro da dire" rispetto ai giorni scorsi spiega. Ma il Chelsea potrebbe muoversi anche sul mercato in entrata: un nome caldo e' quello di Edinson Cavani, che ha chiesto al Paris Saint Germain di essere ceduto e per il quale i francesi hanno gia' rifiutato una proposta dell'Atletico Madrid. "E' un grande giocatore, l'ho affrontato e mi e' sempre piaciuta la sua mentalita', il suo atteggiamento - si e' limitato a dire Lampard - Non so bene quale sia la situazione, siamo una squadra giovane e l'idea di aggiungere qualcosa in termini di esperienza non mi dispiace. Cavani ha esperienza ma ce l'hanno tanti altri".

GIROUD-INTER: ASTON VILLA SFIDA I NERAZZURRI PER L'ATTACCANTE DEL CHELSEA - INTER NEWS

L'Inter deve trovare una collocazione per Politano prima di chiudere per Olivier Giroud ma di questa situazione di impasse potrebbe approfittare l'Aston Villa. Secondo "Le 10 Sport", i Villains proveranno di tutto per strappare il 33enne attaccante francese al Chelsea, soffiandolo ai nerazzurri. Out fino a fine stagione Wesley per la rottura del crociato, Giroud - in scadenza a giugno con i Blues - rappresenterebbe la prima scelta per l'attacco. Di sicuro il giocatore vuole lasciare Stamford Bridge: usato col contagocce da Lampard, ha bisogno di continuita' per convincere Deschamps a inserirlo fra i 23 per Euro2020.