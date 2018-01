Calciomercato, Pastore-Inter: Psg apre. Calciomercato news

Marcelo Simonian, agente di Javier Pastore, strizza l'occhio all'Inter. Il Flaco non trova molto spazio al Paris Saint Germain e vorrebbe cambiare aria, i nerazzurri sono sulle sue tracce da tempo e dal procuratore dell'argentino c'e' piu' di un'apertura. "Voglio chiarire una cosa: il Psg non vorrebbe vendere Pastore, Pastore non e' sul mercato - le parole di Simonian a Sky Sport - Ma nell'ipotetico caso di un'offerta reale, il Psg non si opporrebbe a una soluzione che significherebbe la felicita' di Javier. Tutti al Psg vogliono bene al ragazzo, da Al Khelaifi al ds Henrique: nessuno farebbe qualcosa per pregiudicare la sua gioia. Lo ripeto, tutti gli vogliono bene".

Nessun rinforzo a gennaio per la Juventus, nemmeno se dovesse perdere per un po' di tempo Cuadrado. Il colombiano va verso l'operazione "ma anche se venisse operato, la squadra rimane questa", ha messo in chiaro Massimiliano Allegri.

Zlatan Ibrahimovic potrebbe lasciare il Manchester United sulle orme di David Beckham. Secondo "Espn FC", il 36enne attaccante svedese starebbe per dare l'addio ai Red Devils per proseguire la carriera nella Mls americana, con i Los Angeles Galaxy come destinazione piu' probabile. Gia' un anno fa per Ibrahimovic si stavano spalancando le porte del campionato a stelle e strisce ma il grave infortunio al ginocchio fece saltare tutto. Ormai recuperato (gia' sette presenze fra campionato e coppe), Ibra oggi rischia di trovare poco spazio ai Red Devils visto l'arrivo di Alexis Sanchez e potrebbe cosi' tornare a prendere in considerazione l'idea Mls.

Niente Chelsea per Edin Dzeko. Secondo il "Daily Sport", e' saltata la trattativa per il trasferimento dalla Roma del 31enne attaccante bosniaco alla corte di Conte. Le due societa' non hanno trovato l'accordo e a questo punto l'ex ct azzurro andra' avanti con Alvaro Morata e Michy Batshuayi per quanto fino a ieri abbia espresso il desiderio di avere a disposizione un terzo attaccante. Esclusa, dunque, anche la partenza in prestito del belga.

Il Chelsea ha proposto un contratto da 8 milioni fino al 2019 a Dzeko, mentre il 31enne attaccante della Roma preferiva un ingaggio più basso (6,5-7 milioni) ma fino al 2020. I bluesm hanno valutato di allungare la durata dell'accordo, ma alle stesse cifre che il centravanti giallorosso percepisce in Italia (4,5-5 milioni a stagione) e Dzeko ha rilanciato chiedendo di nuovo un contratto più lungo, fino al 2021. Si va verso una fumata nera con Dzeko che resterebbe a Roma dove si trova più che bene.

Resta invece in piedi la trattativa per Emerson Palmieri che nei piani di Antonio Conte si andrebbe a giocare il posto sulla sinistra con l'ex viola Marcos Alonso.