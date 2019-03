Derby Milan-Inter, niente coreografia degli ultras Inter.. ANZI SI'! LA SVOLTA

DERBY MILAN-INTER, SALVINI SODDISFATTO PER VIA LIBERA A COREOGRAFIA CURVA DELL'INTER

"Via libera alla coreografia della Curva Nord dell'Inter, in vista del derby di domenica sera. Soddisfatto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che auspicava un dialogo costruttivo tra tifoseria organizzata e forze di polizia per non rovinare quella che per i sostenitori di Inter e Milan rappresenta la partita più importante e sentita della stagione". E' quanto riferiscono fonti del Viminale.

"La rettifica più bella". Così la Curva Nord dell'Inter commenta la decisione del Viminale di dare il via libera da parte del Viminale alla coreografia dedicata a Daniele Belardinelli per il derby di domenica con il Milan. "Ci sono ancora troppi biglietti invenduti, sveglia interisti! Ricordiamo inoltre che, per ragioni organizzative coreografiche, l'ingresso centrale dei 'Boys' sarà chiuso fino a partita iniziata", si legge ancora sul sito della tifoseria organizzata nerazzurra.

La Curva Nord dell'Inter non farà alcuna coreografia nel derby contro il Milan in programma domenica sera. Lo ha annunciato la stessa tifoseria nerazzurra, spiegando che la decisione è legata al divieto di esporre uno striscione in ricordo di Daniele Belardinelli, il tifoso morto durante gli scontri del 26 dicembre scorso. Niente coreografia domenica sera al derby.

"Attoniti prendiamo atto della decisione del GOS (Gruppo Operativo Sicurezza)", scrive la Curva Nord sul proprio sito. "Quello che con tutto il nostro cuore abbiamo preparato per ricordare il nostro Dede (un telo con il volto di Dede e la bandiera dei ragazzi di Varese), non ha avuto il via libera. Era per noi, probabilmente, la coreografia più importante di sempre. Proviamo solo sdegno", aggiungono i tifosi nerazzurri, che parlano di "ennesima occasione persa, da parte dei tutori della sicurezza, di mostrare un lato umano che, anche questa volta, non esiste".