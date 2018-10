Diabete, sintomi: quel disturbo a volte sottovalutato sintomo di diabete

DIABETE: COME CAPIRE SE HO IL DIABETE? I SINTOMI DEL DIABETE: LA POLIDIPSIA, OVVERO LA SETE ECCESSIVA

I sintomi del diabete posso essere diversi, trai più frequenti la polidipsia

La polidipsia è il termine indicato per l'eccessiva sete ed è uno dei sintomi iniziali del diabete. Di solito è accompagnato da secchezza temporanea o prolungata della bocca.

Abbiamo tutti sete in vari momenti durante il giorno. Un'adeguata assunzione giornaliera di acqua (diversi bicchieri) è molto importante in quanto l'acqua è essenziale per molte funzioni corporee, tra cui la regolazione della temperatura corporea e la rimozione degli scarti dal nostro corpo.

DIABETE SINTOMI: POLIDIPSIA, LE CAUSE DELL’ECCESSIVA SETE

L'aumento della sete è spesso la reazione alla perdita di liquidi durante l'esercizio fisico o al consumo di cibi salati o piccanti. Può anche essere causato da:

Diarrea

Vomito

Sudorazione profusa

Perdita di sangue significativa

Alcuni farmaci da prescrizione

Aumento della sete può anche verificarsi a causa di elevati livelli di zucchero nel sangue nelle persone con diabete conclamato o ancora da diagnosticare.

La persistenza eccessiva sete può essere il risultato di uno dei seguenti:

Diabete mellito

Diabete insipido - una condizione non correlata al diabete mellito che colpisce i reni e gli ormoni che interagiscono con loro, con conseguente produzione di grandi quantità di urina prodotta

Disidratazione

Perdita di fluidi corporei dal flusso sanguigno nei tessuti a causa di: ustioni o infezioni gravi (sepsi) o insufficienza cardiaca, epatica o renale

Polidipsia psicogena - bere acqua in modo compulsivo associato a disturbi mentali / psichiatrici

La sete eccessiva può essere causata da glicemia alta (iperglicemia) ed è anche uno dei segni principali del diabete mellito.

AUMENTO DELLA SETE E DEL DIABETE

Aumento della sete nelle persone con diabete a volte può essere, ma certamente non sempre, un'indicazione di livelli di glicemia più alti del normale.

Le persone con diabete che hanno accesso all'apparecchiatura per test del glucosio nel sangue potrebbero voler testare i livelli di zucchero nel sangue quando hanno sete per determinare se i loro livelli di zucchero nel sangue stanno diventando troppo alti.

Se non si dispone di strumenti per il test della glicemia e si verifica una sete regolare che si ritiene possa essere collegata al diabete, bisogna parlare con il proprio medico che sarà in grado di consigliarvi per il meglio

Diabete sintomi: come si riconosce la polidipsia, i sintomi

Tutti avranno sperimentato la sensazione di sete, è molto importante non saltare alle conclusioni.

Tuttavia, i sintomi della polidipsia sono riconosciuti come:

Avere sete persistente e inspiegabile, indipendentemente da quanto bevi

produrre più di 5 litri di urina al giorno