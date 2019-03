Eintracht-Inter tv e streaming. DOVE VEDERE EINTRACHT-INTER

Eintracht-Inter ci siamo: ottavi di finale di Europa League. Match d'andata a Francoforte e la squadra di Spalletti, ancora primva di Icardi, cerca un risultato buono in vista del ritorno a San Siro. Ma dove vedere Eintracht-Inter in tv? E in streaming? Ecco una guida veloce per seguire il match dei nerazzurri in diretta a partire dalle 19.

Eintracht-Inter tv SKY SPORT 1 E SKY SPORT CANALE 252

Eintracht-Inter sarà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). Niente match in chiaro. TV8 non manderà Eintracht-Inter, ma la sfida del Napoli contro il Salisburgo.

Eintracht-Inter tv straming Sky Go e Now TV

Eintracht-Inter sarà anche in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme Sky Go e Now TV.

Eintracht-Inter radio Rai

Eintracht-Inter anche su Radio Rai 1, con diretta dalle 19 e radiocronaca di Giuseppe Bisantis e Sergio Brio.

Eintracht-Inter probabili formazioni

Le formazioni di Eintracht-InterEintracht (3-4-1-2) Trapp; Hasebe, Hinteregger, N’Dicka; Da Costa, Rode, Fernandes, Kostic; Gacinovic; Haller, JovicInter (4-2-3-1) Handanovic; Cedric Soares, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Borja valero, Perisic; Lautaro