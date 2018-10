Emicrania, nuovo farmaco per prevenire tutti i tipi di emicrania

EMICRANIA ADDIO? Scoperto nuovo farmaco per la cura e la prevenzione di tutti i tipi di emicrania: testata l’efficacia del farmaco erenumab contro la malattia

Emicrania, nuovo farmaco per prevenire tutti i tipi di emicrania - erenumab

Nuove speranze per i pazienti che da anni convivono con il dolore dell’emicrania. Il medicinale che è stato sviluppato per prevenire l'emicrania, meglio noto come erenumab, avrebbe sortito effetti positivi sui pazienti che soffrono di emicrania sporadica non solo perché in grado di ridurre il numero di giorni di emicrania, ma anche perchè consente ai pazienti di riprendere possesso della loro vita quotidiana.

Emicrania, nuovo farmaco per prevenire tutti i tipi di emicrania - Cos’è l’erenumab

L’erenumab, ovvero il farmaco per prevenire l’emicrania, funziona mediante il blocco del recettore del peptide correlato al gene della calcitonina; è quest’ultimo, più nello specifico, a svolgere un ruolo critico nella malattia. La conferma dell’efficacia del farmaco arriva da uno studio pubblicato sulla rivista 'Lancet' e condotto su pazienti con emicrania episodica che hanno provato e fallito da due a quattro precedenti trattamenti preventivi. “I pazienti trattati con erenumab - fa sapere Novartis - hanno presentato un miglioramento significativo in tutti gli endpoint primari e secondari dello studio”.

Curare l’emicrania definitivamente: il trattamento di tutti i tipi di emicrania con farmaco erenumab

I dati dello studio dimostrano che, rispetto al placebo, dal basale all'ultimo mese di terapia, i pazienti emicranici trattati con erenumab hanno presentato in più del doppio dei casi una riduzione del 50% o più del numero di giorni di emicrania. Inoltre, i pazienti trattati con questo medicinale hanno presentato, in quasi il triplo dei casi, una riduzione di almeno il 75% dei giorni di emicrania, e il 6% è risultato completamente libero da episodi di emicrania rispetto a nessun paziente con placebo. Nel complesso, la tollerabilità e la sicurezza di erenumab sono state simili a quelle del placebo, in linea con i risultati ottenuti durante l'intero programma di sperimentazione clinica, condotto su oltre 3.000 pazienti.

Farmaco per prevenire emicrania cronica e episodica: ecco dove può essere acquistato

L’efficacia di erenumab è stata testata come opzione terapeutica preventiva per tutti i tipi di emicrania, compresi quelli particolarmente difficili da trattare. Ad oggi, il farmaco è stato approvato nello Spazio economico europeo, negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Svizzera, negli Emirati Arabi Uniti e a Singapore. Erenumab ha ridisegnato la cura di quei pazienti emicranici che finora non erano riusciti a trovare terapie preventive efficaci.