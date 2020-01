ERIKSEN-INTER UFFICIALE: LE CIFRE. Gabigol addio: colpo in uscita. E Lautaro...

INTER, UFFICIALE L'ACQUISTO DI ERIKSEN DAL TOTTENHAM

Christian Eriksen è un nuovo giocatore dell'Inter. Il centrocampista danese classe 1992 arriva in nerazzurro a titolo definitivo dal Tottenham. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Christian Eriksen è stato pagato attorno a 20 milioni di euro. Il club nerazzurro lo ha ufficializzato in modo "teatrale" sui canali social: il centrocampista danese dentro il Teatro La Scala. Eriksen avrà un ingaggio da 7.5 milioni più bonus: grazie al decreto crescita l’Inter avrà una spesa sul lordo favorevole da circa 11 milioni.

Gabigol al Flamengo: accordo con l'Inter, le cifre

Gabigol dà l'addio definitivo all'Inter e diventa un giocatore del Flamengo a titolo definitivo dopo il prestito che ha visto l'attaccante brasiliano protagonista nella vittoria della Copa Libertadores e del Brasileirao. C'è l'accordo tra Inter e Flamengo per il passaggio di Gabigol. Affare da 17 milioni di euro dal Flamengo tra parte fissa e tasse a carico dei brasiliani. I nerazzurri avranno anche a un 20% sulla futura rivendita del giocatore. Gabigol firmerà un contratto di 5 anni con il Mengao.

LAUTARO MARTINEZ SQUALIFICATO PER DUE GIORNATE. NIENTE INTER-MILAN

Il giudice sportivo di Serie A ha squalificato per due giornata e inflitto 15.000 euro di multa all'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, per "proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Sesta sanzione) e per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, con estrema platealità, assunto un atteggiamento intimidatorio avvicinandosi vigorosamente al Direttore di gara al quale urlava in faccia frasi in spagnolo; dopo il provvedimento di espulsione veniva allontanato con forza dai suoi compagni di squadra reiterando la veemente protesta e scagliando con rabbia un pallone mentre abbandonava il terreno di gioco e continuava ad inveire contro il Direttore di gara". Lautaro Martinez salterà quindi la trasferta di domenica 2 febbraio a Udine e il derby con il Milan del 9 febbraio.