Europa League, Rapid Vienna-Inter. Zanetti: "Sorteggio ok. Vogliamo arrivare in fondo"

"Sorteggio fortunato? Ci è andata bene, ma sappiamo che non ci sono partite facili. Bisognerà vedere come saremo a febbraio, ma vogliamo essere protagonisti fino in fondo in Europa League". Il vice presidente dell'Inter, Javier Zanetti, si esprime così sul sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League che opporrà ai nerazzurri il Rapid Vienna. "Il fatto di giocare a Vienna è un vantaggio, quando il viaggio è vicino è più semplice -aggiunge Zanetti ai microfoni di Sky Sport-. Per la Champions dispiace, ma ora dobbiamo guardare all'Europa League che è una competizione prestigiosa".

Europa League sorteggi sedicesimi di finale, Rapid Vienna-Inter e Zurigo-Napoli

L'Inter pesca gli austriaci del Rapid Vienna nel sorteggio valido per i sedicesimi di finale di Europa League di Nyon nella sede dell'Uefa. Urna benevola anche per il Napoli di Carlo Ancelotti: saranno gli svizzeri dello Zurigo gli avversari della squadra partenopea.

Europa League sorteggi sedicesimi di finale, Lazio-Siviglia

Va invece male alla Lazio che trova il Siviglia. Sfortuna per Immobile e compagni, che però partivano in seconda fascia, avendo chiuso il girone dietro all'Eintracht Francorte.

EUROPA LEAGUE SEDICESIMI DI FINALE

LAZIO-Siviglia

Olympiacos-Dinamo Kiev

Rennes-Real Betis

Celtic-Valencia

Shakhtar Donetsk-Eintracht Francoforte

Malmo-Chelsea

Zurigo-NAPOLI

Krasnodar-Bayer Leverkusen

Slavia Praga-Genk

Rapid Vienna-INTER

Brugge-Salisburgo

Viktoria Plzen-Dinamo Zagabria