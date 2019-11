Gabigol meglio di Zico. Inter-Flamengo: nerazzurri verso la plusvalenza

Gabigol meglio di Zico. Inter-Flamengo, il futuro si decide in 20 giorni

Gabigol supera Zico. A fine mese incontro tra Inter e Flamengo per il futuro della punta - Con il 22esimo gol in campionato che vale la testa della classifica marcatori, l'attaccante in prestito dall'Inter ha cancellato il record all-time di gol segnati in campionato da un giocatore del Flamengo, superando uno dei giocatori brasiliani piu' importanti della storia come Zico, fermo a 21. Il "Mengao" ha sconfitto per 1-0 il Gremio in trasferta nella 33esima giornata del campionato brasiliano proprio grazie alla rete dell'ex interista arrivata su rigore, avvicinandosi sempre piu' alla conquista del titolo.

Gabigol espulsione dopo il gol del record con il Flamengo

A quattro giornate dalla fine, il Flamengo ha 81 punti in classifica, 13 in piu' del Palmeiras secondo (che pero' ha una partita in meno). Gabigol ha pero' "macchiato" questo traguardo con un'espulsione rimediata al 74' e fischiato dai tifosi del Gremio ha risposto facendo con le mani il gesto del numero cinque. Il riferimento e' al 5 a 0 rimediato dal Gremio contro il Flamengo in Coppa Libertadores con un doppietta proprio di Gabriel Barbosa.

GABIGOL, FLAMENGO-INTER: PLUSVALENZA IN VISTA?

Gabigol, di proprieta' dell'Inter, e' capocannoniere anche della massima competizione sudamericana con 7 gol che hanno trascinato la squadra fino alla finale contro il River Plate, in programma il 23 novembre. Il futuro di Gabigol? Beppe Marotta avrà un vertice con il Flamengo a fine mese. Fra i club c'è un accordo di massima: 22-23 milioni per il cartellino, manca ancora l'ok dell'attaccante. L'Inter pagò Gabigol al Santos circa 33 milioni nell'estate 2016, oggi è a bilancio sotto i 13 mln, per l'Inter la sua cessione sarebbe dunque un'ottima plusvalenza da mettere a bilancio.