Handanovic, infrazione al quinto dito. E il derby Inter-Milan... Le condizioni

Inter, infrazione al quinto dito per Handanovic: salta il derby?

È più grave del previsto l'infortunio di Samir Handanovic, che rischia seriamente di saltare il derby di domenica prossima contro il Milan. Il portiere nerazzurro, costretto a star fuori nella sfida di Udine contro l'Udinese, "si è sottoposto a esame radiografico a seguito di un trauma alla mano sinistra subito in allenamento che ha evidenziato un'infrazione al quinto dito", c'è scritto in un comunicato rilasciato dall'Inter. Le sue condizioni "verranno valutate giorno dopo giorno".

Inter, Handanovic rischia di saltare il derby: si allenerà con un tutore

Handanovic proverà ad allenarsi con uno speciale tutore per capire se può recuperare dall'infortunio. Nelle scorse ore si era ipotizzato uno stop di 3-4 settimane per Handanovic, con il portiere nerazzurro che in questo caso dovrebbe saltare non solo Inter-Milan, ma anche le doppia sfida con Napoli e Ludogorets (Coppa Italia - Europa League) oltre ai match contro Lazio e Sampdoria in campionato (rientrando per Juventus-Inter). Ma si vedrà nelle prossime ore se il tutore permetterà ad Handanovic di rientrare prima e magari essere in campo già nel derby. L'inter e Antonio Conte incrociano le dita. Nel caso in cui non dovesse farcela, tra i pali toccherà di nuovo a Padelli, già titolare contro l'Udinese. "Erano 1200 giorni che non giocavo quindi per me era difficile", ha detto il vice-Handanovic, che a fine gara ha ricevuto i complimenti di Antonio Conte.