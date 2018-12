Icardi a Madrid per River-Boca. Spalletti: "Nulla di male"

Icardi a Madrid per River-Boca. Critiche social. Spalletti: "Nulla di male"

Icardi al Santiago Bernabeu di Madrid a seguire la finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors? "Non vedo dove stia il problema - ha detto Spalletti alla vigilia della sfida di Champions League che vedrà l'Inter oppposta al Psv - C'erano diversi personaggi coinvolti. Non ha fatto niente di strano nell'andare a Madrid a vedere la partita".

INTER, TRONCHETTI PROVERA "ICARDI A MADRID? PECCATO VENIALE"

"Un peccato veniale". Marco Tronchetti Provera, ad e vicepresidente Pirelli, ai microfoni de "La Politica nel Pallone" su Gr Parlamento non si unisce al coro di critiche nei confronti di Mauro Icardi, ieri sera al Bernabeu per assistere a River-Boca a due giorni dalla delicata sfida di Champions col Psv. "C'erano tanti altri giocatori, e' un mondo di cui lui fa parte, ma e' un professionista serio e la sua concentrazione in campo non e' in discussione".

PSV-INTER, SPALLETTI "GARA PIÙ IMPORTANTE DA QUANDO ALLENO L'INTER, TESTA SOLO AL PSV"

"E' la sfida piu' importante da quando alleno l'Inter, non c'e' dubbio". Luciano Spalletti sente particolarmente la gara di Champions League contro il Psv. Perche' c'e' in ballo la qualificazione agli ottavi di finale (sapendo che una vittoria del Tottenham sul campo del Barcellona renderebbe inutile il successo nerazzurro in Olanda), perche' e' reduce da critiche fastidiose dopo la sconfitta con la Juventus, perche' crede nel valore dei suoi ragazzi... "Per me l'Inter ha mantenuto delle certezze - ha spiegato il tecnico nella conferenza stampa della vigilia - ma non riusciamo a mettere tutto quello che abbiamo per tutto l'arco della partita. In questi piccoli cali di concentrazioni gli altri si prendono dei vantaggi. A parte la sfida contro l'Atalanta, in cui non abbiamo giocato, non riscontro tutti questi problemi che si dicono. Certo che se non vinci diventa tutto piu' difficile, ma la squadra sta bene e ha tutte le caratteristiche per vincere le partite e piacere ai tifosi".

Spalletti sa perfettamente che conta vincere, anche se non si e' troppo belli. "A Londra e a Torino non abbiamo fatto risultato - ha detto - ma non e' che stiamo parlando di due squadrette. Abbiamo giocato contro due top club e partendo da queste partite l'analisi e' che abbiamo dei cali di concentrazione che ci fanno male. Non c'e' tutta questa differenza, in una partita ce la possiamo giocare alla pari. La differenza con loro la vedo nelle vittorie mancate, perche' non abbiamo mantenuto un livello di attenzione elevato. In questo riscontro ancora la differenza con la Juventus". Una vittoria e' proprio quello che serve e sapere che il Barcellona contro il Totthenam faccia tanto turnover fa pensare... "Credo che il Barça si possa offendere del fatto che si metta in dubbio la loro etica professionale. Loro si chiamano Barcellona e hanno tutto questo seguito perche' da anni mandano segnali seri: ci lavorano soltanto persone serie" ha sottolineato il tecnico. All'Inter servirà anche il miglior Perisic. "L'importanza della partita e' chiara a tutti - ha dichiarato Spalletti - Certo che l'attenzione e' sulle azioni decisive, ma io devo guardare anche altri parametri come i recuperi, i metri percorsi. Perisic e' importante perche' ha grande corsa e rientra velocemente, mettendoci contrasti e fisicita'. Ha un'importanza anche nei colpi di testa".

PSV-INTER. C'E' NAINGGOLAN, VECINO OUT

Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, ha convocato 19 giocatori per il match di domani sera a San Siro contro il Psv, valido per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. In elenco Radja Nainggolan, out Vecino. Questa la lista: Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni. Difensori: 2 Vrsaljko, 6 De Vrij, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 23 Miranda, 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar. Centrocampisti: 14 Nainggolan, 20 Borja Valero, 44 Perisic, 77 Brozovic. Attaccanti: 9 Icardi, 10 Lautaro Martinez, 11 Keita Balde, 16 Politano, 87 Candreva.