Icardi alla Juventus? Dybala all'Inter... E Chiellini segue Mauro sui social

Icardi alla Juventus? Rumors sull'ex capitano dell'Inter ai bianconeri

Icardi alla Juventus? Suggestione, scenario di calciomercato. Definiamolo come vogliamo, ma intanto l'indiscrezione è Il club bianconero avrebbe fatto il primo passo ufficiale per provare a prendere in estate l'ormai ex capitano dell'Inter. Il rumors? Andrea Agnelli avrebbe telefonato al vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti. Lo riporta calciomercato.com e, se il contenuto della telefonata resta un segreto, il numero uno juventino potrebbe certamente aver chiesto allo stesso Zanetti informazioni sulla situazione di Icardi.

Icardi alla Juventus e Dybala all'Inter?

Non dimentichiamo che da tempo girano indiscrezioni sul forte apprezzamento dell'Inter nei confronti di Paulo Dybala. La Yoja quest'anno ha perso la sua via del gol, cambiando in parte il suo ruolo e giocando un po' più lontano dalla porta. Da qui a un possibile scambio Icardi-Dybala ce ne corre, ma la prospettiva che qualche settimana fa poteva sembrare utopica, oggi per mille convergenze potrebbe diventare in prospettiva più concreta.

Icardi-Juventus e quelle parole di Paratici sulla scorsa estate

Senza dimenticare le parole rilasciate nei giorni scorsi alla Gazzetta dello Sport dal ds della Juventus, Fabio Paratici. Già perché il direttore sportivo della Juventus, aveva ammesso che già la scorsa estate l'arrivo di Icardi alla Juventus era stata quantomeno un'ipotesi, una sorta di piano B se fosse saltato l'acquisto di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid. “Sapevamo di dover fare qualcosa per motivare i giocatori, così fummo d’accordo sul fatto che servisse dare una scossa all’ambiente. Così dissi che avevo un’idea per far crescere il club e dare uno shock positivo: ‘Non mettetevi a ridere e non buttatemi fuori dall’ufficio. Ci sono due modi per motivare la squadra: uno non si può dire, l’altro è comprare Cristiano Ronaldo’. Il primo era prendere Icardi e scatenare un casino incredibile… Ma ovviamente non era questo il mio obiettivo reale”.

Inter, Icardi alla Juventus: le parole di Wanda Nara a dicembre

E poi ci sono le parole di Wanda Nara a dicembre: "Volevano darlo alla Juventus" (con Piero Ausilio che aveva replicato: "Icardi-Juventus mai. Dichiarazioni folcloristiche").

Icardi-Juventus, niente clausola: bisogna passare dall'Inter. Dybala: ci sono Bayern Monaco e Liverpool (scambio con Salah)

Il passato è passato, ora va capito lo scenario futuro legato a Icardi. La Juventus, alla luce dell'attuale contratto che lega l'attaccante argentino all'Inter, non può far leva sulla clausola da 110 milioni (vale solo per l'estero tra il primo e il quindici luglio), ma deve per forza trattare con la società nerazzurra se vuole davvero affondare il colpo sul giocatore argentino. Magari mettendo sul piatto Paulo Dybala. I rumors dei giorni scorsi davano il Bayern Monaco pronto a offrire 75 milioni per l'attaccante della Juventus. I media arabi hanno parlato di uno scambio con il Liverpool per portare Salah in bianconero. Ma Icardi-Dybala sarebbe qualcosa di più di una 'normale' operazione di mercato: un vero e proprio scambio mediatico che dividerebbe le due tifoserie più seguite d'Italia (assieme a quella milanista).

Icardi, Chiellini inizia a seguire Mauro su Instagram

Giorgio Chiellini ha iniziato a seguire su Instagram Mauro Icardi. Il capitano delle Juventus diventa follower dell'ex capitano dell'Inter. Un indizio social di calciomercato?