Icardi, "visite mediche al Real Madrid". La replica: "BUFALA"

"Una fake-news clamorosa". Così l'entourage di Mauro Icardi smentisce la voce pubblicata in Inghilterra e Spagna sulle visite mediche dell'attaccante argentino con il Real Madrid. I tifosi dell'Inter tirano un sospiro di sollievo. Ecco come era nata l'indiscrezione.

Icardi, "visite mediche al Real Madrid". Bomba dall'Inghilterra sull'Inter

Icardi dall'Inter al Real Madrid? Florentino Perez deciso a strappare il capitano nerazzurro per vestirlo di blanco? L'indiscrezione di un trasferimento dell'attaccante argentino alla corte di Zidane già nella finestra di mercato invernale era arrivata dalla Spagna. Secondo il portale iberico "Diario Gol" Maurito, ora in vacanza alle Maldive con la moglie-agente Wanda Nara, sarebbe la bomba a orologeria sul mercato da parte del presidente che guida il Real Madrid. Una mossa per riportare in alto le azioni del Real Madrid e provare l'assalto alla terza Champions League consecutiva. Quindi il quotidiano inglese "Daily Express", citando fonti spagnole, parlato di visite mediche già superate da Icardi con il Real Madrid. Nulla di vero.

Inter, Icardi e Real Madrid: clausola da 110 milioni, ma...

Tra l'altro Icardi ha una clausola rescissoria da 110 milioni di euro per l'estero, ma è valida solo nella sessione estiva del calciomercato. Quindi il Real Madrid per tentare un eventuale blitz dovrebbe passare attraverso la volontà del club nerazzurro. Mission impossible. A proposito del contratto: l'Inter avrebbe avviato contatti con Wanda Nara per il possibile rinnovo di contratto con innalzamento della clausola rescissoria.